Суд отпустил под домашний арест экс-нардепа Пашинского
Апелляционный суд Киева принял решение о замене меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. Суд решил отправить Пашинского под круглосуточный домашний арест.
Пашинского подозревают в умышленном нанесении тяжелого телесного повреждения. Если экс-нардепа признают виновным по делу, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы, сообщает "Интерфакс-Украина".
Обратите внимание: Пашинский дал показания по делу Майдана: что он рассказал
Суд запретил Пашинскому круглосуточно покидать дом 2-в на улице Центральной в селе Хотове Васильковского района Киевской области.
Кроме того, экс-нардеп обязан до 3 февраля 2020 года:
- не общаться с пострадавшим и свидетелями;
- сдать на хранение заграничный паспорт;
- носить электронный браслет;
- прибывать по первому требованию.
Суд постановил немедленно доставить Пашинского из зала заседания суда домой по указанному в постановлении адресу.
Ранее суд продлил экс-нардепу Сергею Пашинскому срок содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца – до 29 января 2020 года.
В чем именно обвиняют Пашинского
31 декабря 2016 года Пашинский умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу.
По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их авто почти врезалось в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Пашинский вышел из салона, чтобы выяснить, в чем дело. У него с Химикусом возникла словесная перепалка. Химикус якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, экс-нардеп выстрелил в ногу своему нападающему.
Раненый Химикус на больничной койке / Фото zn.ua
Что говорит Химикус
Химикус утверждал, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший убеждал, что Пашинский не стрелял в воздух для предупреждения, а сразу целился в Химикуса.
Как дальше разворачивается дело
Отметим, что в ГПУ времен Юрия Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность. А действия Химикуса были признаны "общественно опасными".
В октябре 2019 года Госбюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в этом деле. А 7 октября Печерский райсуд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.
Читайте также: Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства