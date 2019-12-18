17:36
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Суд отпустил под домашний арест экс-нардепа Пашинского

      219 Читати новину українською
      Сергей Пашинский / 24 канал

      Апелляционный суд Киева принял решение о замене меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. Суд решил отправить Пашинского под круглосуточный домашний арест.

      Пашинского подозревают в умышленном нанесении тяжелого телесного повреждения. Если экс-нардепа признают виновным по делу, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Обратите внимание: Пашинский дал показания по делу Майдана: что он рассказал

      Суд запретил Пашинскому круглосуточно покидать дом 2-в на улице Центральной в селе Хотове Васильковского района Киевской области.

      Кроме того, экс-нардеп обязан до 3 февраля 2020 года:

      • не общаться с пострадавшим и свидетелями;
      • сдать на хранение заграничный паспорт;
      • носить электронный браслет;
      • прибывать по первому требованию.

      Суд постановил немедленно доставить Пашинского из зала заседания суда домой по указанному в постановлении адресу.

      Ранее суд продлил экс-нардепу Сергею Пашинскому срок содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца – до 29 января 2020 года.

      В чем именно обвиняют Пашинского

      31 декабря 2016 года Пашинский умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу.

      По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их авто почти врезалось в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Пашинский вышел из салона, чтобы выяснить, в чем дело. У него с Химикусом возникла словесная перепалка. Химикус якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, экс-нардеп выстрелил в ногу своему нападающему.

      Хімікус фото стрілянина Пашинський
      Раненый Химикус на больничной койке / Фото zn.ua

      Что говорит Химикус

      Химикус утверждал, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший убеждал, что Пашинский не стрелял в воздух для предупреждения, а сразу целился в Химикуса.

      Как дальше разворачивается дело

      Отметим, что в ГПУ времен Юрия Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность. А действия Химикуса были признаны "общественно опасными".

      В октябре 2019 года Госбюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в этом деле. А 7 октября Печерский райсуд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

      Читайте также: Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства

      Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"
      сегодня
      1625
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Арест Судьи Расследования Сергей Пашинский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса
      Анастасія Кримова 670
      сегодня , 16:39 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Василь Денисюк 25630
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      131
      сегодня , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 842
      сегодня , 13:14 Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников
      Анастасія Кримова 855
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук