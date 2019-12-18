Суд відпустив під домашній арешт екснардепа Пашинського

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про заміну запобіжного засобу екснардепу Сергію Пашинському. Суд вирішив відправити Пашинського під цілодобовий домашній арешт.

Пашинського підозрюють в умисному завданні важкого тілесного ушкодження. Якщо екснардепа визнають винним у справі, йому загрожуватиме від 5 до 8 років в’язниці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Суд заборонив Пашинському цілодобово залишати будинок 2-в на вулиці Центральній у селі Хотові Васильківського району Київської області.

Окрім того, екснардеп зобов'язаний до 3 лютого 2020 року:

не спілкуватися з постраждалим і свідками;

здати на зберігання свій закордонний паспорт;

носити електронний браслет;

прибувати на першу вимогу.

Суд ухвалив негайно доставити Пашинського із залу засідання суду додому за зазначеною в постанові адресою.

Раніше суд продовжив екснардепу Сергієві Пашинському термін тримання під вартою без права внесення застави на 2 місяці – до 29 січня 2020 року.

У чому саме звинувачують Пашинського

31 грудня 2016 року Пашинський навмисне вистрілив з нагородного пістолета у ногу мешканцеві Київщини В'ячеславу Хімікусу.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхнє авто мало не врізалася в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Пашинський вийшов із салону, щоб з'ясувати, у чому справа. У нього з Хімікусом виникла словесна перепалка. Хімікус нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику.



Поранений Хімікус на лікарняному ліжку / Фото zn.ua

Що каже Хімікус

Хімікус стверджував, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий переконував, що Пашинський не стріляв у повітря для попередження, а відразу цілився в Хімікуса.

Як далі розгортається справа

Зазначимо, що в ГПУ часів Юрія Луценка дійшли до висновку, що Пашинський діяв у межах необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність. А дії Хімікуса було визнано "суспільно небезпечними".

У жовтні 2019 року Держбюро розслідувань повідомило Пашинському про підозру в цій справі. А 7 жовтня Печерський райсуд обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці (до 4 грудня) без права внесення застави.

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