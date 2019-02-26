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      Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове

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      Суд над Зайцевой - приговор Зайцевой и Дронову - 26 февраля 2019
      Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове / Скрин из видео

      Киевский районный суд Харькова вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу резонансного смертельного ДТП, случившегося 18 октября 2017 года. Их приговорили к 10 годам лишения свободы.

      Судья Виктор Попрас начал зачитывать приговор, разъясняя, от каких травм погибли люди на остановке транспорта в Харькове. Отметим, во время страшной аварии погибли шесть человек и еще пять получили ранения.

      Читайте также: Приговор Зайцевой и Дронову: видео онлайн-трансляции заседания суда

      Кроме 10 лет лишения свободы, Дронова и Зайцеву также лишили водительских прав на 3 года.

      Также они должны выплатить 6 миллионов гривен семьям погибших в автокатастрофе. В частности, по 1 миллиону каждой семье жертв трагедии.

      Суд признал смягчающими обстоятельствами в отношении Зайцевой ее "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении ущерба нескольким потерпевшим". В то же время непризнание вины Дроновым суд считает попыткой избежать ответственности.

      В зале суда присутствовали пострадавшие Светлана Виниченко, Юрий и Людмила Фабрис, Игорь Берченко и Оксана Берченко, Оксана Нестеренко, Николай Пономаренко, Тинатин Шевцова. Во время заседания Зайцевой стало плохо, поэтому ее пришлось вывести из зала.

      Что известно о смертельной аварии в Харькове?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов (6 погибших). Суд арестовал обоих водителей и оба – обвиняемые по делу.

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      Теги: Новости Украины Судьи Криминальные новости Новости Харькова ДТП в Харькове Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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