Суд не разрешил переименовать улицу в честь Гандзюк: реакция мэрии Херсона

Херсонский городской совет будет обжаловать решение суда, которым было отменено его решение переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени Екатерины Гандзюк – активистки, которая стала жертвой заказного убийства.

По словам городского головы Владимира Николаенко, апелляцию подадут сразу же, как получат решение суда. Ведь о том, что суд признал решение горсовета незаконным узнал из СМИ, пишет "Укринформ".

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"У нас нет на сегодняшний день решения суда. Я из средств массовой информации узнал не слишком хорошую новость, что отменено решение сессии в части переименования улицы Лютеранской на улицу Кати Гандзюк. Я думаю, после того, как будет ознакомление с решением суда, обязательно будет апелляция", – прокомментировал Николаенко.

Он добавил, что местные депутаты проанализируют постановление о том, какие именно нарушения нашел суд. Хотя выразил сомнение, что они вообще есть, заверив, что постановление соответствует требованиям законодательства.

31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября она скончалась в больнице. Рассказываем, все, что нужно знать о деле на сегодня.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео