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"Суд" оккупированного Крыма перенес заседание по условно-досрочному освобождению Балуха

25 Читати новину українською
"Суд" оккупированного Крыма перенес заседание по условно-досрочному освобождению Балуха
/ ua.krymr.com

Пророссийский Железнодорожный районный суд Симферополя отложил рассмотрение ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Отмечается, что судебное рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении политзаключенного перенесено на 5 июля.

Балуха не доставили в суд, поскольку Железнодорожный районный суд Симферополя не знал о втором уголовном деле против Балуха, которое находится на рассмотрении в Раздольненском районном суде. Нужно было подавать запрос на возможность этапирования его сюда для рассмотрения ходатайства,
– прокомментировала адвокат Ольга Динзе.

Она также обратила внимание на то, что в случае вынесения приговора Раздольненским районным судом по делу "дезорганизации изолятора временного содержания" до 5 июля, Железнодорожный районный суд Симферополя может отказать в рассмотрении ходатайства по условно-досрочному освобождению. Причиной является тот факт, что Балух будет находиться на этапе в месте отбывания наказания.

Напомним, 15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, в Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Украинцы в плену РФ заложники Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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