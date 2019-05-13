Суд оштрафовал Зеленского за показ бюллетеня

Суд в Киеве оштрафовал Владимира Зеленского за то, что он показал свой заполненный бюллетень во время выборов на камеры.

Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

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Заседание касалось административного протокола, который был составлен еще во время второго тура выборов, когда Владимир Зеленский показал журналистам свой бюллетень.

Согласно решению суда, новоизбранный президент должен уплатить штраф в размере 850 гривен, а также судебный сбор – 384,40 гривен.

Суд огласил решение по делу Зеленского

По словам представителей Владимира Зеленского, которые присутствовали на заседании, они еще не определились, будут ли подавать апелляцию.

Уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко

Нарушил законодательство Владимир Зеленский во время второго тура выборов 21 апреля. Показ бюллетеня объяснил тем, что журналисты попросили его это сделать, поэтому это произошло автоматически, не намеренно. Однако тогда заверил, что штраф таки придется оплатить.

Зеленский показал заполненный бюллетень