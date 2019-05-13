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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Суд оштрафовал Зеленского за показ бюллетеня

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      Владимир Зеленский оштрафован за показ бюллетеня - новости Украины
      Приговор для Владимира Зеленского / 24 канал

      Суд в Киеве оштрафовал Владимира Зеленского за то, что он показал свой заполненный бюллетень во время выборов на камеры.

      Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

      Читайте также: У Зеленского рассказали, что мешает назначить инаугурацию на 19 мая

      Заседание касалось административного протокола, который был составлен еще во время второго тура выборов, когда Владимир Зеленский показал журналистам свой бюллетень.

      Согласно решению суда, новоизбранный президент должен уплатить штраф в размере 850 гривен, а также судебный сбор – 384,40 гривен.

      суд зеленський

      Суд огласил решение по делу Зеленского

      По словам представителей Владимира Зеленского, которые присутствовали на заседании, они еще не определились, будут ли подавать апелляцию.

      кальченкоУполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко

      Нарушил законодательство Владимир Зеленский во время второго тура выборов 21 апреля. Показ бюллетеня объяснил тем, что журналисты попросили его это сделать, поэтому это произошло автоматически, не намеренно. Однако тогда заверил, что штраф таки придется оплатить.

      зеленський бюлетеньЗеленский показал заполненный бюллетень

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Нарушения на выборах
      Источник: 24 канал
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