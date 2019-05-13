15:43
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Суд оштрафував Зеленського через показ бюлетеня

      1420 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський оштрафований за показ бюлетеня - новини України
      Вирок для Володимира Зеленського / 24 канал

      Суд у Києві оштрафував Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень під час виборів на камери.

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: У Зеленського розповіли, що заважає призначити інавгурацію на 19 травня

      Засідання Оболонського суду стосувалося адміністративного протоколу, який був складений ще під час другого туру виборів, коли Володимир Зеленський показав журналістам свій бюлетень.

      Згідно з рішенням суду, новообраний президент має сплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також судовий збір – 384,40 гривень.

      суд зеленський
      Суд оголосив рішення щодо справи Зеленського

      За словами представників Володимира Зеленського, які були присутні на засіданні, вони ще не визначились, чи подаватимуть апеляцію. 

      кальченко
      Уповноважений представник Зеленського Сергій Кальченко

      Порушив законодавство Володимир Зеленський під час другого туру виборів 21 квітня. Показ бюлетеню пояснив тим, що журналісти попросили його це зробити, тож це сталося автоматично, не зумисно. Однак тоді запевнив, що штраф таки доведеться сплатити.

      зеленський бюлетень
      Зеленський показав заповнений бюлетень

      blog_ava
      Куди українці найбільше переказали грошей: неочікувана відповідь Нацбанку
      сьогодні
      4905
      Теги: Новини України Новини політики Порушення на виборах Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      сьогодні , 15:20 Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним
      286
      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      сьогодні , 15:00 Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      Злой Одессит 1363
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сьогодні , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 1321
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сьогодні , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 684
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 815
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук