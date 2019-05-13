Суд оштрафував Зеленського через показ бюлетеня

Суд у Києві оштрафував Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень під час виборів на камери.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

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Засідання Оболонського суду стосувалося адміністративного протоколу, який був складений ще під час другого туру виборів, коли Володимир Зеленський показав журналістам свій бюлетень.

Згідно з рішенням суду, новообраний президент має сплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також судовий збір – 384,40 гривень.



Суд оголосив рішення щодо справи Зеленського

За словами представників Володимира Зеленського, які були присутні на засіданні, вони ще не визначились, чи подаватимуть апеляцію.



Уповноважений представник Зеленського Сергій Кальченко

Порушив законодавство Володимир Зеленський під час другого туру виборів 21 квітня. Показ бюлетеню пояснив тим, що журналісти попросили його це зробити, тож це сталося автоматично, не зумисно. Однак тоді запевнив, що штраф таки доведеться сплатити.



Зеленський показав заповнений бюлетень