00:42
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
  • понедельник
    18°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Суд освободил капитана крымского судна "Норд", однако временно

24 Читати новину українською
Суд освободил капитана крымского судна
Суд освободил капитана крымского судна "Норд" до основноого разбирательства по делу / Фото из открытых источников

В четверг, 5 апреля, Херсонский городской суд освободил до основноого рассмотрения капитана крымского рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Осовободили – до основного рассмотрения. Капитан на свободе", – сказал представитель владельца судна – керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Читайте также: Из-за ареста судна "Норд" Россия вручила ноту протеста украинскому поверенному

Ранее в четверг заседание по избранию меры пресечения Горбенко не произошло, по версии прокуратуры, из-за плотного графика судьи, по версии адвокатов – из-за того, что капитана по неизвестной причине не привезли в здание инстанции. Заседание перенесли на 6 апреля, однако в четверг вечером ситуация изменилась.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

После этого ФСБ России в аннексированном Крыму открыло дело против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание судна "Норд" и его членов экипажа.

Теги: Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Водный транспорт Судьи Новости Херсона Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
5 апреля, 22:25 Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
404
Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
5 апреля, 22:05 Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
Наталія Лебідь 137
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
5 апреля, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
282
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
5 апреля, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 284882
Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
5 апреля, 19:01 Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
Інна Жолобович 253
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук