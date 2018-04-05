Суд освободил капитана крымского судна "Норд", однако временно

В четверг, 5 апреля, Херсонский городской суд освободил до основноого рассмотрения капитана крымского рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Осовободили – до основного рассмотрения. Капитан на свободе", – сказал представитель владельца судна – керченского рыбколхоза имени Первого мая.

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Ранее в четверг заседание по избранию меры пресечения Горбенко не произошло, по версии прокуратуры, из-за плотного графика судьи, по версии адвокатов – из-за того, что капитана по неизвестной причине не привезли в здание инстанции. Заседание перенесли на 6 апреля, однако в четверг вечером ситуация изменилась.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.



После этого ФСБ России в аннексированном Крыму открыло дело против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание судна "Норд" и его членов экипажа.