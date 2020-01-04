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      Суд отпустил членов группировки, подозреваемой в покушении на депутата Соболева, – Мосийчук

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      Фото с места покушения на депутата Соболева / rnbee.net

      Печерский райсуд Киева 3 января выпустил на волю 3 членов группировки Юсупа Абуева, который обоснованно подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын Александр.

      Соответствующее решение суда опубликовал в фейсбуке экс-нардеп Игорь Мосийчук.

      Читайте также: Убийство 3-летнего сына Соболева: следствие подозревает 25-летнего россиянина в организации покушения

      Банда во главе с Абуевым занималась рэкетом, разбоем и вымогательством! Члены банды Абуева, среди которых два бывших работника полиции и гражданин РФ Гелани Умарович Межиев, были задержаны во время вымогательства с применением силы и получения денежных средств от семьи депутата Киевского городского совета Алексея Новикова,
      – говорится в сообщении Мосийчука.

      Подозреваемых из-под стражи освободил одиозный судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань.

      "Освобождал, несмотря на то, что глава банды Юсуп Абуев, которого кроме бандитизма обоснованно подозревают в организации заказного убийства, вместе с несколькими подельниками скрывается от украинского правосудия! Освобождал, несмотря на то, что гражданин РФ Межиев с ножом у горла требовал от пострадавших деньги", – написал Мосийчук.

      По его данным, отец Межиева прямо говорит о том, что освобождение сына под ночной домашний арест обошлось ему в 100 тысяч долларов.

      "Мы совершенно не утверждаем, что эти деньги взял судья Карабань, но нам точно известно, какой коллега-судья того же Печерского суда заходил к нему и просил об освобождении бандитов", – написал экс-нардеп.

      К теме: Киллеру, который убил 3-летнего сына Соболева в Киеве, обещали 1000 долларов, – Аваков

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына

      Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover, в котором ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном Александром и подругой жены. Пуля попала в шею мальчика и он умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

      На следующий же день полиция задержала предполагаемых убийц – бывших бойцов АТО Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По версии следствия, стрелял именно Лаврега.

      Впоследствии задержанным объявили подозрение и суд взял обоих на 2 месяца под стражу без права внесения залога. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.

      Смотрите видео с места преступления:

      Соболев назвал 9 человек, которые могут быть причастны к преступлению:

      1. Артур Емельянов – судья Высшего хозяйственного суда Украины,
      2. Виктор Татьков – экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины,
      3. Руслан Брославский,
      4. Павел Малик,
      5. Михаил Иванюк – бывший АТОвец,
      6. Николай Будика – предприниматель из Мариуполя,
      7. Евгения Бурун – бизнесмен из Донецка,
      8. Александр Грановский – экс-нардеп от БПП,
      9. еще одну фамилию Соболев не захотел называть.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Игорь Мосийчук Дети и несовершеннолетние Покушение на Соболева Судьи Печерский суд Киева Криминальные новости Расследования
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