Суд отпустил членов группировки, подозреваемой в покушении на депутата Соболева, – Мосийчук

Печерский райсуд Киева 3 января выпустил на волю 3 членов группировки Юсупа Абуева, который обоснованно подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын Александр.

Соответствующее решение суда опубликовал в фейсбуке экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Банда во главе с Абуевым занималась рэкетом, разбоем и вымогательством! Члены банды Абуева, среди которых два бывших работника полиции и гражданин РФ Гелани Умарович Межиев, были задержаны во время вымогательства с применением силы и получения денежных средств от семьи депутата Киевского городского совета Алексея Новикова,

– говорится в сообщении Мосийчука.

Подозреваемых из-под стражи освободил одиозный судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань.

"Освобождал, несмотря на то, что глава банды Юсуп Абуев, которого кроме бандитизма обоснованно подозревают в организации заказного убийства, вместе с несколькими подельниками скрывается от украинского правосудия! Освобождал, несмотря на то, что гражданин РФ Межиев с ножом у горла требовал от пострадавших деньги", – написал Мосийчук.

По его данным, отец Межиева прямо говорит о том, что освобождение сына под ночной домашний арест обошлось ему в 100 тысяч долларов.

"Мы совершенно не утверждаем, что эти деньги взял судья Карабань, но нам точно известно, какой коллега-судья того же Печерского суда заходил к нему и просил об освобождении бандитов", – написал экс-нардеп.

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Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover, в котором ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном Александром и подругой жены. Пуля попала в шею мальчика и он умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

На следующий же день полиция задержала предполагаемых убийц – бывших бойцов АТО Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По версии следствия, стрелял именно Лаврега.

Впоследствии задержанным объявили подозрение и суд взял обоих на 2 месяца под стражу без права внесения залога. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Смотрите видео с места преступления:

Соболев назвал 9 человек, которые могут быть причастны к преступлению: