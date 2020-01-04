Суд отпустил членов группировки, подозреваемой в покушении на депутата Соболева, – Мосийчук
Печерский райсуд Киева 3 января выпустил на волю 3 членов группировки Юсупа Абуева, который обоснованно подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын Александр.
Соответствующее решение суда опубликовал в фейсбуке экс-нардеп Игорь Мосийчук.
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Банда во главе с Абуевым занималась рэкетом, разбоем и вымогательством! Члены банды Абуева, среди которых два бывших работника полиции и гражданин РФ Гелани Умарович Межиев, были задержаны во время вымогательства с применением силы и получения денежных средств от семьи депутата Киевского городского совета Алексея Новикова,
– говорится в сообщении Мосийчука.
Подозреваемых из-под стражи освободил одиозный судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань.
"Освобождал, несмотря на то, что глава банды Юсуп Абуев, которого кроме бандитизма обоснованно подозревают в организации заказного убийства, вместе с несколькими подельниками скрывается от украинского правосудия! Освобождал, несмотря на то, что гражданин РФ Межиев с ножом у горла требовал от пострадавших деньги", – написал Мосийчук.
По его данным, отец Межиева прямо говорит о том, что освобождение сына под ночной домашний арест обошлось ему в 100 тысяч долларов.
"Мы совершенно не утверждаем, что эти деньги взял судья Карабань, но нам точно известно, какой коллега-судья того же Печерского суда заходил к нему и просил об освобождении бандитов", – написал экс-нардеп.
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Что известно о покушении на депутата Соболева и убийство его сына
Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover, в котором ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном Александром и подругой жены. Пуля попала в шею мальчика и он умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
На следующий же день полиция задержала предполагаемых убийц – бывших бойцов АТО Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По версии следствия, стрелял именно Лаврега.
Впоследствии задержанным объявили подозрение и суд взял обоих на 2 месяца под стражу без права внесения залога. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.
Смотрите видео с места преступления:
Соболев назвал 9 человек, которые могут быть причастны к преступлению:
- Артур Емельянов – судья Высшего хозяйственного суда Украины,
- Виктор Татьков – экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины,
- Руслан Брославский,
- Павел Малик,
- Михаил Иванюк – бывший АТОвец,
- Николай Будика – предприниматель из Мариуполя,
- Евгения Бурун – бизнесмен из Донецка,
- Александр Грановский – экс-нардеп от БПП,
- еще одну фамилию Соболев не захотел называть.