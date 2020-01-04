Суд відпустив членів угрупування підозрюваного в замаху на депутата Соболєва, – Мосійчук

Печерський райсуд Києва 3 січня випустив на волю 3 членів угрупування Юсупа Абуєва, який обґрунтовано підозрюється в організації замаху на депутата Київської облради Вячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син Олександр.

Відповідну ухвалу суду опублікував у фейсбуці екснардеп Ігор Мосійчук.

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Банда на чолі з Абуєвим займалася рекетом, розбоєм та здирництвом! Члени банди Абуєва, серед яких два колишніх працівника поліції та громадянин РФ Гелані Умарович Межиєв, були затримані під час вимагання з застосуванням сили та отримання грошових коштів з родини депутата Київської міської ради Олексія Новікова,

– мовиться у повідомленні Мосійчука.

Підозрюваних з-під варти звільнив одіозний суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань.

"Звільняв, не зважаючи на те, що очільник банди Юсуп Абуєв, якого окрім бандитизму обґрунтовано підозрюють в організації замовного вбивства, разом з декількома подільниками переховується від українського правосуддя! Звільняв, не зважаючи на те, що громадянин РФ Межиєв з ножем біля горла вимагав від потерпілих гроші", – написав Мосійчук.

За його даними, батько Межиєва прямо говорить про те, що звільнення сина під нічний домашній арешт обійшлося йому в 100 тисяч доларів.

"Ми абсолютно не стверджуємо, що ці гроші взяв суддя Карабань, але нам точно відомо, який колега-суддя з того ж таки Печерського суду заходив до нього і просив про звільнення бандитів", – написав екснардеп.

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Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover, у якому їхав депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином Олександром і подругою дружини. Куля влучила в шию хлопчика і він помер у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Наступного ж дня поліція затримала ймовірних убивць – колишніх бійців АТО Андрія Лаврегу та Олексія Семенова. За версією слідства, стріляв саме Лаврега.

Згодом затриманим оголосили підозру і суд взяв обох на 2 місяці під варту без права внесення застави. Підозрюваним загрожує до 15 років в’язниці або ж довічний термін.

Дивіться відео з місця злочину:

Соболєв назвав 9 осіб, які можуть бути причетними до злочину: