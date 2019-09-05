Суд отпустил фигуранта по делу MH17 Цемаха

Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

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По данным, которые опубликованы на сайте суда, рассмотрение апелляции на продление ареста бывшего боевика "ДНР" Цемаха, которого подозревают в причастности к катастрофе рейса MH17 в 2014 году, началось в 11:00.

Ранее, 3 сентября, суд продлил арест Владимиру Цемаху, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения, которое классифицируют как создание террористической группы или террористической организации.

Как известно, нидерландские следователи, которые расследуют катастрофу малазийского рейса MH17 в 2014 на Донбассе, хотят допросить бывшего "начальника ПВО" боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине.

Депутаты Европарламента на днях также обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом после информации о том, что Цемаха могут передать России в рамках обмена пленными. В своем письме европейские депутаты призвали Зеленского не допустить передачу России одного из фигурантов дела о катастрофе MH17.

Как Цемах может быть причастным к делу о сбитии MH17?

Цемах сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. Он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого пацана" и прятал "что-то". Последнее на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

СБУ схватила Цемаха 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Смотрите видео, где Цемах рассказывает о сбитии самолета MH17 над Донбассом:

Что известно о сбитии рейса MH17

Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза при помощи комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийском Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.



Ответственным за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства на свой адрес.