Суд по делу Януковича допросит личного охранника президента-беглеца

Адвокаты Виктора Януковича в деле о госизмене обещают 22 июня допросить в суде личного охранника президента-беглеца Сергея Бернадского.

Об этом в комментарии УНН сообщили представители адвокатской конторы, которая занимается защитой четвертого Президента Украины.

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Отмечается, что телохранителя Януковича Сергея Бернадского в Оболонском суде Киева допросят в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории оккупированного Крыма.

Завтра планируется допрос Бернадского,

– подтвердили в адвокатской компании.

Напомним, 5 июня, Оболонский суд Киева по делу о государственной измене Януковича должен был допросить бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Однако этого не произошло. Тогда с Азаровым не согласовали дату, поэтому он не вышел на скайп-связь.



