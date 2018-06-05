Вместо звать в суд Азарова и Захарченко адвокат посоветовал судьям смотреть с ними прямые эфиры

Во вторник, 5 июня, Оболонский суд Киева должен допросить бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Однако этого не произошло.

По словам адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка, с Азаровым не согласовали даты, поэтому он не вышел на скайп-связь, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Вместе с тем, Сердюк заверил, что свидетели по делу Януковича таки появятся на судебных заседаниях. И дал совет судьям следить за ними в российских прямых эфирах, что судьям, рассматривающим указанное дело, очевидно, не понравилось.

Уважаемый защитник, я вам рекомендую меньше смотреть прямых эфиров и работать в деле,

– сказал судья Вячеслав Девятко.

Также адвокат Януковича заявил, что заместитель генпрокурора давит на суд своим заявлением, что рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича может закончиться через месяц. По мнению Сердюка, это недопустимое заявление.

Следующее заседание по делу назначили на среду, 6 июня, во время которого должны допросить одного из представителей государственной охраны времен Януковича, а 8 июня должны допросить главу госохраны Константина Кобзаря.