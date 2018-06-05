15:02
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Вместо звать в суд Азарова и Захарченко адвокат посоветовал судьям смотреть с ними прямые эфиры

66 Читати новину українською

Во вторник, 5 июня, Оболонский суд Киева должен допросить бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Однако этого не произошло.

По словам адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка, с Азаровым не согласовали даты, поэтому он не вышел на скайп-связь, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

Читайте также: "Янукович – раб Путина": Шустер издал книгу о политических событиях в Украине

Вместе с тем, Сердюк заверил, что свидетели по делу Януковича таки появятся на судебных заседаниях. И дал совет судьям следить за ними в российских прямых эфирах, что судьям, рассматривающим указанное дело, очевидно, не понравилось.

Уважаемый защитник, я вам рекомендую меньше смотреть прямых эфиров и работать в деле,
– сказал судья Вячеслав Девятко.

Также адвокат Януковича заявил, что заместитель генпрокурора давит на суд своим заявлением, что рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича может закончиться через месяц. По мнению Сердюка, это недопустимое заявление.

Следующее заседание по делу назначили на среду, 6 июня, во время которого должны допросить одного из представителей государственной охраны времен Януковича, а 8 июня должны допросить главу госохраны Константина Кобзаря.

Теги: Новости Украины Судьи Николай Азаров Виктор Янукович
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук