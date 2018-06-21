22:26
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    26°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, сьогодні
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, сьогодні
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Суд у справі Януковича допитає особистого охоронця президента-втікача

39 Читать новость на русском
22 червня у суді допитають особистого охоронця президента-втікача Сергія Бернадського.
22 червня у суді допитають особистого охоронця президента-втікача Сергія Бернадського. / фото з відкритих джерел

Адвокати Віктора Януковича у справі про держзраду обіцяють 22 червня допитати у суді особистого охоронця президента-втікача Сергія Бернадського.

Про це в коментарі УНН повідомили представники адвокатської контори, яка займається захистом четвертого Президента України.

Читайте також: В США оприлюднять імена політиків, причетних до лобізму інтересів Януковича

Зазначається, що особистого охоронця Януковича Сергія Бернадського в Оболонському суді Києва допитають у якості свідка в режимі відеоконференції з території окупованого Криму.

Завтра планується допит Бернадського,
– підтвердили в адвокатській компанії.

Нагадаємо, 5 червня, Оболонський суд Києва у справі про державну зраду Януковича мав допитати колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Проте цього не сталось.
Тоді з Азаровим не узгодили дати, тож він не вийшов на скайп-зв'язок.


 

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
сьогодні, 22:20 Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
42
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
сьогодні, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 374
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
сьогодні, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
392
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сьогодні, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 633
Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
сьогодні, 19:01 Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
Інна Жолобович 2385
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук