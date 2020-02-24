Дело Насирова: будут ли платить компенсацию и законно ли уволили чиновника

Освобождение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы признали противоправным. О результатах журналистка сайта 24 канала поговорила с юристом, кандидатом юридических наук Василием Мирошниченко.

Решение суда

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда о признании противоправным и отмене распоряжения КМУ об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

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Стоит заметить, что подавая апелляцию в этот суд Роман Насиров отказался от таких исковых требований как: восстановление его в должности и выплаты компенсации за вынужденные прогулы. Таким образом, он хотел только чтобы его увольнение было признано незаконным. Вероятно он это делал для улучшения собственной репутации.

Однако, даже если бы Роман Насиров и хотел бы восстановиться в должности, это невозможно: Государственная фискальная служба находится в стадии реформирования. Это подтвердили журналистке 24 канала в пресс-службе Государственной налоговой службы. После завершения реформы вместо одной Государственной фискальной службы появится две – Государственная налоговая и Государственная таможенная службы.

Что каасется восстановления чиновника в должности, то можно восстановиться только на то рабочее место, которое существует. Если его не существует, потому что ликвидировано соответствующее юридическое лицо, тогда некуда и восстанавливать,

– подчеркивает Василий Мирошниченко.

Требование компенсации

Как рассказывает юрист, случается, что параллельно существует два юридических лица. К примеру, у нас Верховный суд Украины и Верховный суд параллельно были и до сих пор, как ни странно, существуют.

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Бывает, что в таком учреждении даже есть вакансии, тогда человека могут восстановить и сразу сократить эту должность, если она существует.

Кто такой Роман Насиров, смотрите здесь:

Если в иске указывают требование о выплате компенсации за вынужденный прогул, тогда ее могут выплатить. В случае, когда учреждение уже реформировано, компенсацию взимают с правопреемника (если новая служба является правопреемником предыдущей) или с Государственной казначейской службы,

– добавляет Василий Мирошниченко.

Правда, в иске Романа Насирова о такой компенсации речи не было.

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Так же, как не обжаловалась в иске и сама реформа Государственной фискальной службы. Правда, для того чтобы ее оспаривать нужно, чтобы были основания, ведь правительство имеет право проводить реорганизацию. Если бы отменили это решение правительства и восстановилась предыдущая структура, тогда было бы куда восстанавливаться. Правда, в таком случае восстановленного чиновника все равно бы сократили, потому что не может быть одновременно два руководителя.