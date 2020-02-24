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      Дело Насирова: будут ли платить компенсацию и законно ли уволили чиновника

      - Читати новину українською
      Увольнение Романа Насирова / Фото 24 канала

      Освобождение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы признали противоправным. О результатах журналистка сайта 24 канала поговорила с юристом, кандидатом юридических наук Василием Мирошниченко.

      Решение суда

      Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда о признании противоправным и отмене распоряжения КМУ об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

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      Стоит заметить, что подавая апелляцию в этот суд Роман Насиров отказался от таких исковых требований как: восстановление его в должности и выплаты компенсации за вынужденные прогулы. Таким образом, он хотел только чтобы его увольнение было признано незаконным. Вероятно он это делал для улучшения собственной репутации.

      рішення суду по Насірову, суд над Насіровим, Насіров Роман

      Однако, даже если бы Роман Насиров и хотел бы восстановиться в должности, это невозможно: Государственная фискальная служба находится в стадии реформирования. Это подтвердили журналистке 24 канала в пресс-службе Государственной налоговой службы. После завершения реформы вместо одной Государственной фискальной службы появится две – Государственная налоговая и Государственная таможенная службы.

      Что каасется восстановления чиновника в должности, то можно восстановиться только на то рабочее место, которое существует. Если его не существует, потому что ликвидировано соответствующее юридическое лицо, тогда некуда и восстанавливать,
      – подчеркивает Василий Мирошниченко.

      Требование компенсации

      Как рассказывает юрист, случается, что параллельно существует два юридических лица. К примеру, у нас Верховный суд Украины и Верховный суд параллельно были и до сих пор, как ни странно, существуют.

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      Бывает, что в таком учреждении даже есть вакансии, тогда человека могут восстановить и сразу сократить эту должность, если она существует.

      Кто такой Роман Насиров, смотрите здесь:

      Если в иске указывают требование о выплате компенсации за вынужденный прогул, тогда ее могут выплатить. В случае, когда учреждение уже реформировано, компенсацию взимают с правопреемника (если новая служба является правопреемником предыдущей) или с Государственной казначейской службы,
      – добавляет Василий Мирошниченко.

      Правда, в иске Романа Насирова о такой компенсации речи не было.

      Интересно: Даже мафия может позавидовать украинским коррупционерам

      Так же, как не обжаловалась в иске и сама реформа Государственной фискальной службы. Правда, для того чтобы ее оспаривать нужно, чтобы были основания, ведь правительство имеет право проводить реорганизацию. Если бы отменили это решение правительства и восстановилась предыдущая структура, тогда было бы куда восстанавливаться. Правда, в таком случае восстановленного чиновника все равно бы сократили, потому что не может быть одновременно два руководителя.

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров Публикации Статьи Окружной административный суд Киева Решение суда
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