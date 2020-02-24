Справа Насірова: чи платитимуть компенсацію та чи законно звільнили чиновника

Звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби визнали протиправним. Про наслідки журналістка сайту 24 каналу поговорила з юристом, кандидатом юридичних наук Василем Мірошниченком.

Рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд без змін залишив рішення Окружного адміністративного суду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМУ про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

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Варто зауважити, що подаючи апеляцію до цього суду Роман Насіров відмовився від таких позовних вимог як: поновлення його на посаді та виплати компенсації за вимушені прогули. Таким чином, він хотів лише аби його звільнення було визнано незаконним. Ймовірно він це робив задля покращення власної репутації.

Проте навіть якби Роман Насіров і хотів би поновитись на посаді, проте це неможливо: Державна фіскальна служба перебуває в стадії реформування. Це підтвердили журналістці 24 каналу в пресслужбі Державної податкової служби. Після завершення реформи замість однієї Державної фіскальної служби з'явиться дві – Державна податкова та Державна митна служби.

Щодо поновлення чиновника на посаді, то можна поновитись лише на те робоче місце, яке існує. Якщо його не існує, бо ліквідована відповідна юридична особа, тоді немає куди й відновлювати,

– наголошує Василь Мірошниченко.

Вимога компенсації

Як розповідає юрист, трапляється, що паралельно існує дві юридичні особи. Приміром, у нас Верховний суд України і Верховний суд паралельно були й досі, як не дивно, існують.

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Буває, що в такій установі навіть є вакансії, тоді людину можуть поновити і одразу скоротити цю посаду, якщо вона існує.

Хто такий Роман Насіров, дивіться тут:

Якщо в позові зазначають вимогу про виплату компенсації за вимушений прогул, тоді її можуть виплатити. У випадку, коли установа вже реформована, компенсацію стягують з правонаступника (якщо нова служба є правонаступником попередньої) або з Державної казначейської служби,

– додає Василь Мірошниченко.

Щоправда, у позові Романа Насірова про таку компенсацію не йшлось.

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Так само як не оскаржувалась в позові й сама реформа Державної фіскальної служби. Щоправда, для того щоб її оскаржувати потрібно аби були підстави, адже уряд має право проводити реорганізацію. Якби скасували це рішення уряду і відновилась попередня структура, тоді було б куди поновлюватись. Щоправда, в такому випадку поновленого чиновника все-одно б скоротили, бо не може бути одночасно два керівника.