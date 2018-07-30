Суд по сбитому "Боингу-777" уменьшит количество желающих снять санкции с РФ

Россия ведет себя настолько нагло, что не дает Западу ни одного шанса на возможность смягчения санкций. А после суда по сбитому "Боингу-777" в Европе будет значительно меньше тех, кто хочет сотрудничать с Россией.

Такое мнение 24 канала высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Политолог отмечает, что действительно в Европе есть много компаний, которые до 2014 года имели серьезные бизнес-планы, ориентированные на Россию. И эти бизнесмены многое потеряли после введения санкций, поэтому сейчас хотят их смягчения или снятия. Но в то же время часть европейского бизнеса поддерживает санкции против России. Как отмечает Леонов, решение суда по сбитому россиянами "Боингу-777" расставит для европейцев все точки над "и".

После суда по сбитому "Боингу-777" западному бизнеса будет трудно выдвигать требования об ограничении антироссийских санкций. На Западе есть такой фактор, как моральная ответственность и имидж. Как только в суде докажут вину России и ее власти за сбивание самолета и гибель людей, это будет другая реальность. Это не война в стране, не члене ЕС, и можно подискутировать европейским политикам, чей Крым, и кто начал первым. Здесь будет четко доказано акт терроризма против граждан Европы, США, Австралии,

– отметил Александр Леонов.

По словам эксперта, Россия может не признавать решение суда, но, как только виновные в теракте или их активы окажутся на территории, где действует правосудия ЕС, они будут арестованы. По мнению Леонова, суд может начаться довольно быстро.

Напомним, 12 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Нидерландами по международно-правового сотрудничества в расследовании катастрофы. Документ предусматривает передачу материалов дела из Украины в Нидерланды, возможность подсудимых из Украины принимать участие в рассмотрении дела в Нидерландах в режиме видеоконференции, предусматривает доступ адвокатов из Нидерландов в своих подзащитных в Украине.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.