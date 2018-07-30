Суд щодо збитого "Боїнга-777" зменшить кількість охочих зняти санкції з РФ

Росія поводить себе так нахабно, що не дає Заходу жодного шансу на можливість пом’якшення санкцій. А після суду щодо збитого "Боїнгу-777" в Європі значно поменшає тих, хто хоче співпрацювати з Росією.

Таку думку 24 каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Політолог зазначає, що дійсно в Європі є багато компаній, які до 2014 року мали серйозні бізнес-плани, орієнтовані на Росію. І ці бізнесмени багато втратили після введення санкцій, тому зараз хочуть їх пом’якшення чи зняття. Але водночас частина європейського бізнесу підтримує санкції проти Росії. Як наголошує Леонов, рішення суду по збитому росіянами "Боїнгу-777" розставить для європейців усі крапки над "і".

Після суду по збитому "Боїнгу-777" західному бізнесу буде важко висувати вимоги про обмеження антиросійських санкцій. На Заході є такий фактор, як моральна відповідальність і імідж. Як тільки в суді доведуть провину Росії і її влади за збиття літака і загибель людей, це буде інша реальність. Це не війна в країні, яка не членом ЄС, і можна подискутувати європейським політикам, чий Крим, і хто почав першим. Тут буде чітко доведено акт тероризму проти громадян Європи, США, Австралії,

– наголосив Олександр Леонов.

За словами експерта, Росія може не визнавати рішення суду, але, як тільки винні в теракті чи їхні активи опиняться на території, де діє правосуддя ЄС, вони будуть заарештовані. На думку Леонова, суд може розпочатися досить швидко.

Нагадаємо, 12 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Нідерландами щодо міжнародно-правового співробітництва в розслідуванні катастрофи. Документ передбачає передачу матеріалів справи з України до Нідерландів, можливість підсудних з України брати участь в розгляді справи в Нідерландах в режимі відеоконференції, передбачає доступ адвокатів з Нідерландів до своїх підзахисних в Україні.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.