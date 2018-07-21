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Порошенко підписав закон про відбування покарання в Україні винних у знищенні рейсу MH-17

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Порошенко підписав закон про відбування покарання в Україні винних у знищенні рейсу MH-17
Порошенко підписав закон про відбування покарання в Україні винних у знищенні рейсу MH-17 / www.radiosvoboda.org

Президент України Петро Порошенко підписав закони про ратифікацію угоди між Україною та Нідерландами про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака Боїнг-777 рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році.

Про це інформує сайт глави держави.

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Ратифікація документів забезпечить співпрацю між компетентними органами держави в рамках розслідування справи.

Також угода визначає порядок і особливості виконання окремих процесуальних дій в рамках угоди з метою здійснення ефективного кримінального переслідування і засудження осіб, причетних до катастрофи літака, в рамках судової системи Нідерландів.

Нагадаємо, 12 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Нідерландами щодо міжнародно-правового співробітництва в розслідуванні катастрофи. Документ передбачає передачу матеріалів справи з України до Нідерландів, можливість підсудних з України брати участь в розгляді справи в Нідерландах в режимі відеоконференції, передбачає доступ адвокатів з Нідерландів до своїх підзахисних в Україні.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.

Теги: Новини України Новини політики Збитий "Боїнг 777" Петро Порошенко Нідерланди
Джерело: 24 канал
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