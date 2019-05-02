Суд подтвердил, что Коломойский подал 5 исков к НБУ и "Приватбанку"

Игорь Коломойский подал пять новых судебных исков к НБУ и "Приватбанку". Коломойский оспаривает пять кредитных договоров и свое поручительство за ними.

Хозяйственный суд Киева подтвердил информацию о пяти исках от Игоря Коломойского, говорится в ответе суда на запрос "Радио Свобода".

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Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая (два заседания) и 23 мая.

По делу "Приватбанка" уже приняли сразу три решения в пользу Игоря Коломойского.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка" по иску Игоря Коломойского, дело изучали почти 2 года;

19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения списка связанных с банком физических и юридических лиц;

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".