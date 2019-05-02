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      Суд підтвердив, що Коломойський подав 5 позовів до НБУ та "Приватбанку"

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      Суд підтвердив, що Коломойський подав 5 позовів до НБУ та "Приватбанку"
      Суд підтвердив, що Коломойський подав 5 позовів до НБУ та "Приватбанку" / Фото з відкритих джерел

      Ігор Коломойський подав п’ять нових судових позовів до НБУ та "Приватбанку". Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними.

      Господарський суд Києва підтвердив інформацію про п’ять позовів від Ігоря Коломойського, йдеться у відповіді суду на запит "Радіо Свобода".

      Читайте також: Чим загрожує Україні скасування націоналізації "Приватбанку": основні ризики

      Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.

      У справі "Приватбанку" вже прийняли відразу три рішення на користь Ігоря Коломойського.

      • 18 квітня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку" за позовом Ігоря Коломойського, справу вивчали майже 2 роки;
      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб;
      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      НБУ на підставі особистої поруки Коломойського також подав позов у Женевський суд, вимагаючи повернути борги.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Судді Гроші НБУ
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