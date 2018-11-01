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      Суд продлил арест журналисту Вышинскому

      14 Читати новину українською
      Вышинский
      Вышинский / novynarnia.com

      Главному редактору издания "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому продлили срок содержания под стражей до 28 декабря.

      Такое решение вынес Херсонский городской суд, передает "Интерфакс-Украина".

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      "Суд продлил срок содержания под стражей Вышинского до 28 декабря", – сообщили в прокуратуре.

      Ранее 24 Канал сообщал, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая во время обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Он проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.
      Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд взял журналиста под арест сроком на 2 месяца, который впоследствии был продлен. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

      Теги: Новости Украины СМИ журналисты Судьи Кирил Вышинский
      Источник: 24 Канал
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