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      Суд продовжив арешт журналісту Вишинському

      41 Читать новость на русском
      Вишинський
      Вишинський / novynarnia.com

      Головному редактору видання "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському продовжили термін тримання під вартою до 28 грудня.

      Таке рішення виніс Херсонський міський суд, передає "Інтерфакс-Україна".

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      "Суд продовжив термін тримання під вартою Вишинського до 28 грудня", - повідомили в прокуратурі.

      Раніше 24 Канал повідомляв, що Кирила Вишинського було затримано 15 травня під час обшуків в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Він проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 
      Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд взяв журналіста під арешт строком на 2 місяці, який згодом був продовжений. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.

      Теги: Новини України журналісти ЗМІ Кирило Вишинський Судді
      Джерело: 24 Канал
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