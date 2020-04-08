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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Суд решил рассмотреть иск против карантина до 24 апреля в мае

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      Суд розгляне справу за позовом проти карантину, але вже після його завершення / delo.ua

      Суд открыл дело по иску о признании противоправным карантина, который действует в Украине до 24 апреля 2020 года. Впрочем, суд решил рассмотреть дело более чем через две недели после завершения самого карантина.

      Позов про визнання протиправним рішення уряуд подав підприємець з Одещини, повідомляє Окружний адмінсуд Києва.

      Важливо Уряд знову змінив правила карантину: деталі

      У своєму зверненні підприємець просить визнати протиправним рішення уряду про карантин у частині заборони на діяльність кафе, ресторанів і розважальних закладів.

      Суд вирішив розглядати справу за правилом загального позову. Втім є одне "але". Лише підготовче засідання у справі призначене на 11 травня. Сам розгляд може затягнутися на кілька місяців, але карантин, як заплановано, триватиме лише до 24 квітня.

      Що відомо про карантин в Україні?Він був запроваджений з 12 березня 2020 року. Спершу мав тривати до 3 квітня, але згодом був продовжений до 21 квітня. Імовірно, буде продовжений і надалі.

      Запровадженні карантином обмеження забороняють діяльність розважальних закладів, кафе і ресторанів. Винятком є лише робота закладів харчування з послугою виносу їжі.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Окружной административный суд Киева Новости Украины Курьезные новости
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