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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Суд вирішив розглянути позов проти карантину до 24 квітня у травні

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      Суд розгляне справу за позовом проти карантину, але вже після його завершення / delo.ua

      Суд відкрив справу за позовом про визнання протиправним карантину, який діє в Україні до 24 квітня 2020 року. Втім суд вирішив розглянути справу більш як через два тижні після завершення самого карантину.

      Позов про визнання протиправним рішення уряду подав підприємець з Одещини, повідомляє Окружний адмінсуд Києва.

      Важливо Уряд знову змінив правила карантину: деталі

      У своєму зверненні підприємець просить визнати протиправним рішення уряду про карантин у частині заборони на діяльність кафе, ресторанів і розважальних закладів.

      Суд вирішив розглядати справу за правилом загального позову. Втім є одне "але". Лише підготовче засідання у справі призначене на 11 травня. Сам розгляд може затягнутися на кілька місяців, але карантин, як заплановано, триватиме лише до 24 квітня.

      Що відомо про карантин в Україні?Він був запроваджений з 12 березня 2020 року. Спершу мав тривати до 3 квітня, але згодом був продовжений до 21 квітня. Імовірно, буде продовжений і надалі.

      Запровадженні карантином обмеження забороняють діяльність розважальних закладів, кафе і ресторанів. Винятком є лише робота закладів харчування з послугою виносу їжі.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Окружний адміністративний суд Києва Новини України Курйозні новини
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