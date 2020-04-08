Суд вирішив розглянути позов проти карантину до 24 квітня у травні
Суд відкрив справу за позовом про визнання протиправним карантину, який діє в Україні до 24 квітня 2020 року. Втім суд вирішив розглянути справу більш як через два тижні після завершення самого карантину.
Позов про визнання протиправним рішення уряду подав підприємець з Одещини, повідомляє Окружний адмінсуд Києва.
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У своєму зверненні підприємець просить визнати протиправним рішення уряду про карантин у частині заборони на діяльність кафе, ресторанів і розважальних закладів.
Суд вирішив розглядати справу за правилом загального позову. Втім є одне "але". Лише підготовче засідання у справі призначене на 11 травня. Сам розгляд може затягнутися на кілька місяців, але карантин, як заплановано, триватиме лише до 24 квітня.
Що відомо про карантин в Україні?Він був запроваджений з 12 березня 2020 року. Спершу мав тривати до 3 квітня, але згодом був продовжений до 21 квітня. Імовірно, буде продовжений і надалі.
Запровадженні карантином обмеження забороняють діяльність розважальних закладів, кафе і ресторанів. Винятком є лише робота закладів харчування з послугою виносу їжі.
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