Суд РФ отказался предоставить переводчика захваченному украинскому моряку

Российский суд оставил радиотелеграфиста буксира "Яны Капу" Владимира Варемеза в СИЗО Лефортово под стражей. При этом военнопленному украинцу там отказали дать переводчика.

Об этом адковат команды защиты военнопленных украинских моряков Цискаришвили Анри написал в Facebook.

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Правозащитник сообщил, что встретился с пленным украинцем. Встреча состоялась в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО Лефортово.

Место встречи обусловлено тем, что российский "Верховный суд Республики Крым" в этот день рассматривал апелляционную жалобу на избрание украинскому моряку меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат и военнопленный дистанционно участвовали в этом заседании из Москвы.

К сожалению, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным – проигнорированы,

– пишет адвокат.

Он также отмечает, что решение суда "не сломило украинца, Владимир хорошо держится, не проявляет ни страха, ни отчаяния".

Напомним, в ВМС Вооруженных сил Украины сообщили, что Российская Федерация не предоставляет достоверную информацию о состоянии здоровья раненых украинских военнопленных моряков. Страна-агрессор направляет фейковые медицинские справки, где даже не указан диагноз защитников Украины.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива. Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя.



Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.