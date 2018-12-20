Суд РФ відмовився надати перекладача захопленому українському морякові

Російський суд залишив радіотелеграфіста буксира "Яни Капу" Володимира Варемеза в СІЗО Лефортово під вартою. При цьому військовополоненому українцю там відмовили дати перекладача.

Про це адковат команди захисту військовополонених українських моряків Анрі Цискарішвілі написав в Facebook.

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Правозахисник повідомив, що зустрівся із полоненим українцем. Зустріч відбулась у кабінеті для проведення відеоконференцзв'язку в СІЗО Лефортово.

Місце зустрічі обумовлено тим, що російський "Верховний суд Республіки Крим" в цей день розглядав апеляційну скаргу на обрання українському моряку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Адвокат і військовополонений дистанційно брали участь в цьому засіданні з Москви.

На жаль, суд залишив Володимира під вартою. При цьому моєму підзахисному було відмовлено в наданні перекладача, а доводи сторони захисту про те, що Володимир є військовополоненим – проігноровані,

– пише адвокат.

Він також зазначає, що рішення суду "не зломило українця, тримається Володимир добре, не проявляє ні страху, ні відчаю".

Нагадаємо, у ВМС Збройних сил України повідомили, що Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.



Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.