08:24
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Суд РФ відмовився надати перекладача захопленому українському морякові

      1571 Читать новость на русском
      Суд РФ відмовився надати перекладача захопленому українському морякові
      Суд РФ відмовився надати перекладача захопленому українському морякові / Фото з відкритих джерел

      Російський суд залишив радіотелеграфіста буксира "Яни Капу" Володимира Варемеза в СІЗО Лефортово під вартою. При цьому військовополоненому українцю там відмовили дати перекладача.

      Про це адковат команди захисту військовополонених українських моряків Анрі Цискарішвілі написав в Facebook.

      Читайте також:  Україна планує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку, – Турчинов

      Правозахисник повідомив, що зустрівся із полоненим українцем. Зустріч відбулась у кабінеті для проведення відеоконференцзв'язку в СІЗО Лефортово.

      Місце зустрічі обумовлено тим, що російський "Верховний суд Республіки Крим" в цей день розглядав апеляційну скаргу на обрання українському моряку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Адвокат і військовополонений дистанційно брали участь в цьому засіданні з Москви.

      На жаль, суд залишив Володимира під вартою. При цьому моєму підзахисному було відмовлено в наданні перекладача, а доводи сторони захисту про те, що Володимир є військовополоненим – проігноровані,
      – пише адвокат.

      Він також зазначає, що рішення суду "не зломило українця, тримається Володимир добре, не проявляє ні страху, ні відчаю".

      Нагадаємо, у ВМС Збройних сил України повідомили, що Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ заручники
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ні вашим, ні нашим: Запорізький титано-магнієвий комбінат і далі в статусі перехідного прапору
      сьогодні , 08:00 Ні вашим, ні нашим: Запорізький титано-магнієвий комбінат і далі в статусі перехідного прапору
      Тетяна Мартинюк 57
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сьогодні , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 900
      Одна история о "Русском мире"
      19 грудня , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 1577
      Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності
      19 грудня , 21:30 Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності
      Юлія Михайлова 6716
      Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      19 грудня , 21:00 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      Яніна Ткачук 372
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хелловін 2018: рецепти нереально смачних і моторошних страв з відео
      27 жовтня , 09:04
      В Івано-Франківській області заборонили ПР та КПУ
       25 січня 2014 , 22:42
      Шевченко довикликав ще одного легіонера у збірну України
       2 вересня , 15:17
      Екс-гравець Карпат "порвав" українською піснею на посвяті у збірній України, а Зінченко феєрив під Майкла Джексона (відео)
       13 жовтня , 23:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук