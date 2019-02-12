Суд Украина – Россия: если выиграем, то как с нами будет рассчитываться Кремль

Россия боится проиграть дело Украине в Европейском суде по правам человека. Поэтому старается находить все новые пути, чтобы не выполнять решения ЕСПЧ в пользу нашей страны. И все же существуют рычаги давления на Российскую Федерацию, чтобы та реализовала решение суда.

Да, Россия в своем законодательстве прописала возможность не выполнять решения ЕСПЧ при наличии решения Конституционного суда РФ. Решений много, но так, чтобы они официально отказались их выполнять, таких только два – избирательные права политзаключенных и по ЮКОСу, рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

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"Все страны-члены Совета Европы имеют те или другие трудности с исполнением решений ЕСПЧ, потому что это достаточно сложный процесс. Решения ЕСПЧ так или иначе, но выполняются. Даже если на это нужно достаточно много времени и необходима смена политического курса страны. Как это произошло с Грецией, когда она вышла из Совета Европы в 1970-х годах, а потом вернулась и выполнила все те решения, которые были приняты за период ее отсутствия. Турция тоже выполнила все решения, касающиеся Северного Кипра", – прокомментировал он.

Да, судебный процесс занимает много времени, но если есть решение, то это уже достаточно серьезный рычаг, который можно использовать для давления на Российскую Федерацию, требуя его исполнения.

Можно ли забрать российское имущество в счет долга? Нет, из-за ЕСПЧ нельзя. Эта процедура присуща решению арбитражных судов. Речь идет о решениях, которые выносились по "Ощадбанку", "Эвересту" и другим компаниям. Эти решения, согласно Нью-Йоркской конвенции по исполнению решений международных арбитражей, могут выполняться в любой стране, которая присоединилась к этой конвенции. Но она не распространяется на решения ЕСПЧ, ведь у них другая природа.

Напрямую применять эту конвенцию к решениям ЕСПЧ, наверное, нет возможности. В то же время, мы будем рассматривать различные варианты,

– сказал Орешник.

А что с компенсацией от России за потерянное имущество на оккупированной территории? Есть решение инвестиционного арбитража "Ощадбанк" против Российской Федерации". Это решение вынесено на основании соглашения между правительствами России и Украины относительно взаимной защиты инвестиций. Согласно этому решению, стоимость имущества, которое принадлежало "Ощадбанку" в Крыму и было экспроприировано Российской Федерацией, должно быть компенсировано банку. Арбитражный трибунал вынес решение в 1 миллиард 300 миллионов долларов против России.

Итак, мы уже имеем положительные примеры судебных баталий.