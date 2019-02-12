Война на Донбассе: почему люди обвиняют Украину в Европейском суде, если агрессор – Россия

На данный момент в Европейском суде по правам человека находится 908 исков, поданных одновременно против Украины и России. И большинство из них – от украинских военных, вернувшихся из плена. Россию обвиняют в незаконном задержании и пытках, а Украину – в том, что не прикладывала достаточно усилий для их освобождения.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

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Иски пострадавших от агрессии Москвы против и России, и Украины он объясняет на примере противостояния Молодовы с РФ на Приднестровье.

"Это стандарт, который был начат делом "Иляшку и другие против России и Молдовы". Тогда человека, защищавшего Молдову в войне против России, незаконно удерживали в Приднестровье. Пострадавший жаловался как на незаконное удержание Россией в Приднестровье, так и на то, что Молдова не приложила достаточных усилий для его освобождения. Решение было принято такое: Россия виновна непосредственно в нарушениях, а Молдова в том, не приложила достаточно усилий для защиты его прав", – отметил Лещина.

Поэтому государство, гражданина которого ущемляют за рубежом, должно прилагать максимум усилий для его освобождения.

Военные прежде всего подают иски против России. Относительно Украины они жалуются на недостаточное расследование и усилия по их освобождению. А те, кто остался на той стороне (на временно оккупированных территориях – 24 канал), жалуются как против России, так и Украины из-за утери имущества. Но, судом нам было коммуницированно (передано от ЕСПЧ правительственному уполномоченному по вопросам Европейского суда по правам человека - 24 канал) только одно такое дело,

– добавил замминистра юстиции.

Исключительно против Украины подали 3 тысячи заявлений. По мнению некоторых экспертов, наших граждан заставляли жаловаться в суд. Однако доказательств этого нет.

"Официальных доказательств, кроме информации от спецслужб, у меня нет. Знаю, что РФ пыталась именно таким образом заставить граждан Украины жаловаться против своей страны. Общее количество достаточно высокое. Что нам из этого передадут для комментария – неизвестно. Пока не видим волны таких заявлений , которые передали нам для коммуникаций", – прокомментировал Лещина.

Кроме того, в производстве Европейского суда по правам человека находится 5 дел "Украина против России":