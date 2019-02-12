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      Война на Донбассе: почему люди обвиняют Украину в Европейском суде, если агрессор – Россия

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      Иски к Украине в ЕСПЧ
      Иски к Украине в ЕСПЧ / Getty Images

      На данный момент в Европейском суде по правам человека находится 908 исков, поданных одновременно против Украины и России. И большинство из них – от украинских военных, вернувшихся из плена. Россию обвиняют в незаконном задержании и пытках, а Украину – в том, что не прикладывала достаточно усилий для их освобождения.

      Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

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      Иски пострадавших от агрессии Москвы против и России, и Украины он объясняет на примере противостояния Молодовы с РФ на Приднестровье.

      "Это стандарт, который был начат делом "Иляшку и другие против России и Молдовы". Тогда человека, защищавшего Молдову в войне против России, незаконно удерживали в Приднестровье. Пострадавший жаловался как на незаконное удержание Россией в Приднестровье, так и на то, что Молдова не приложила достаточных усилий для его освобождения. Решение было принято такое: Россия виновна непосредственно в нарушениях, а Молдова в том, не приложила достаточно усилий для защиты его прав", – отметил Лещина.

      Поэтому государство, гражданина которого ущемляют за рубежом, должно прилагать максимум усилий для его освобождения.

      Военные прежде всего подают иски против России. Относительно Украины они жалуются на недостаточное расследование и усилия по их освобождению. А те, кто остался на той стороне (на временно оккупированных территориях – 24 канал), жалуются как против России, так и Украины из-за утери имущества. Но, судом нам было коммуницированно (передано от ЕСПЧ правительственному уполномоченному по вопросам Европейского суда по правам человека - 24 канал) только одно такое дело,
      – добавил замминистра юстиции.

      Исключительно против Украины подали 3 тысячи заявлений. По мнению некоторых экспертов, наших граждан заставляли жаловаться в суд. Однако доказательств этого нет.

      "Официальных доказательств, кроме информации от спецслужб, у меня нет. Знаю, что РФ пыталась именно таким образом заставить граждан Украины жаловаться против своей страны. Общее количество достаточно высокое. Что нам из этого передадут для комментария – неизвестно. Пока не видим волны таких заявлений , которые передали нам для коммуникаций", – прокомментировал Лещина.

      Кроме того, в производстве Европейского суда по правам человека находится 5 дел "Украина против России":

      • "Украина против России (относительно Крымв)" о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ;
      • "Украина против России (относительно Донбасса)" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей;
      • "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России;
      • "Украина против России" относительно нарушении Россией прав украинских политических заключенных;
      • "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Суд Украина – Россия Европейский суд
      Источник: 24 канал
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