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      Суд Україна – Росія: якщо виграємо, то як з нами розраховуватиметься Кремль

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Росія боїться програти справу Україні у Європейському суді з прав людини. Тож намагається знаходити все нові шляхи, аби не виконувати рішення ЄСПЛ на користь нашої країни. Та все ж існують важелі тиску на Російську Федерацію, аби та реалізувала рішення суду.

      Так, Росія у своєму законодавстві прописала можливість не виконувати певні рішення ЄСПЛ за наявності рішення Конституційного суду РФ. Рішень багато, але так, щоб вони офіційно відмовились їх виконувати, таких лише два – виборчі права політв'язнів і по ЮКОСу, розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заступник міністра юстиції – уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

      Читайте також: Війна на Донбасі: чому люди скаржаться на Україну у Європейському суді, якщо агресор – Росія

      "Всі країни-члени Ради Європи мають ті чи інші труднощі з виконанням рішень ЄСПЛ, бо це досить складний процес. Рішення ЄСПЛ так чи інакше, але виконуються. Навіть якщо на це потрібно досить багато часу й необхідна зміна політичного курсу країни. Як це відбулось з Грецією, коли вона вийшла з Ради Європи у 1970-х роках, а потім повернулась і виконала всі ті рішення, які були прийняті за період її відсутності. Туреччина теж виконала всі рішення, які стосуються Північного Кіпру", – прокоментував він. 

      Так, судовий процес займає багато часу, але якщо є рішення, то це вже досить серйозний важіль, який можна використовувати для тиску на Російську Федерацію, вимагаючи його виконання.

      Чи можна забрати російське майно у світі в рахунок боргу? Ні, через ЄСПЛ не можна. Ця процедура притаманна рішенням Арбітражних судів. Йдеться про рішення, які виносились по "Ощадбанку", "Евересту" та іншим компаніям. Ці рішення, відповідно до Нью-Йоркської конвенції щодо виконання рішень міжнародних арбітражів, можуть виконуватись в будь-якій країні, яка долучилась до цієї конвенції. Але вона не розповсюджується на рішення ЄСПЛ, адже в них інша природа.

      Напряму застосовувати цю конвенцію до рішень ЄСПЛ, напевно, немає можливості. Водночас, ми розглядатимемо різні варіанти,
      – сказав Ліщина. 

      А що із компенсацією від Росії за втрачене майно на окупованій території? Є рішення інвестиційного арбітражу "Ощадбанк" проти Російської Федерації". Це рішення винесене на підставі угоди між урядами Росії та України щодо взаємного захисту інвестицій. Згідно з цим рішенням, вартість майна, яке належало "Ощадбанку" в Криму та було експропрійоване Російською Федерацією, має бути компенсоване банку. Арбітражний трибунал виніс рішення на 1 мільярд 300 мільйонів доларів проти Росії.

      Тож, ми вже маємо позитивні приклади судових баталій.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Суд Україна – Росія Європейський суд
      Джерело: 24 канал
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