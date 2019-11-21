Суд "Украина против России": у Кремля есть год, чтобы попытаться оправдаться

Международный суд ООН в Гааге, который 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу "Украина против России", готов перейти к рассмотрению дела по существу. Однако суд дал России более года на поиск аргументов.

Суд ООН отклонил возражения Кремля относительно заявления Украины о нарушении Россией конвенции о расовой дискриминации в Крыму. Об этом говорится в решении суда, тест которого опубликовали 20 ноября.

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Однако готовить контраргументы РФ сможет аж на протяжении года. Таким образом Кремль имеет время до 8 декабря 2020 года, чтобы оформить свой контрмеморандум.

Судебное дело "Украина против России": суть

16 января 2017 года Украина подала в суд ООН иск против РФ.

Украина хочет, чтобы суд признал, что Россия во время гибридной войны нарушила две конвенции:

– по борьбе с финансированием терроризма,

– по ликвидации расовой дискриминации.

Рассмотрение дела будет длительным, вердикт не ожидают раньше 2022 года.

К слову, куратор иска – пока еще заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль – заявила о намерении уволиться. Она говорит, что не может организовывать судебное сопротивление РФ, "будучи дипломатом в МИД, который выполняет решение президента".