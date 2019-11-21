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      Суд "Україна проти Росії": Кремль матиме рік, аби спробувати виправдатися

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      ООН дала Росії рік на пошук аргументів / Ілюстративне фото (pixabay)

      Міжнародний суд ООН в Гаазі, який 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі "Україна проти Росії", готовий перейти до розгляду справи по суті. Однак суд дав Росії понад рік на пошук аргументів.

      Суд ООН відхилив заперечення Кремля щодо заяви України про порушення Росією конвенції про расову дискримінацію в Криму. Про це мовиться в рішенні суду, тест якого опублікували 20 листопада.

      Читайте також: Що чекає на Росію у разі остаточного програшу у суді ООН: пояснення Зеркаль

      Однак підготувати контраргументи РФ зможе аж протягом року. Таким чином Кремль має час до 8 грудня 2020 року, щоб оформити свій контрмеморандум.

      Судова справа "Україна проти Росії": суть

      16 січня 2017 го Україна подала в суд ООН позов проти РФ.

      Україна хоче, щоб суд визнав, що Росія під час гібридної війни порушила дві конвенції:

      – по боротьбі з фінансуванням тероризму,
      – щодо ліквідації расової дискримінації.

      Розгляд справи тривалий, вердикт не очікують раніше 2022 року.

      До слова, кураторка позову – поки ще заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль – заявила про намір звільнитися. Вона каже, що не може організовувати судовий опір РФ, "будучи дипломатом в МЗС, який виконує рішення президента".

      Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
      20 листопада
      4128
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії ООН Суд Україна – Росія
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