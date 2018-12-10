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      Суд в РФ отказался останавливать строительство "Северного потока-2" по требованию Greenpeace

      6 Читати новину українською
      Компания Nord Stream 2
      Компания Nord Stream 2 / Фото из открытых источников

      В понедельник, 10 декабря, Московский районный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу экологической организации Greenpeace Russia в компании Nord Stream 2, которая является оператором строительства газопровода "Северный поток-2".

      Об этом сообщил сайт DW.

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      Российское отделение международной экологической организации Greenpeace требует запретить строительство газопровода "Северный поток-2", которое проиходит на территории природоохранной зоны – государственного заказника "Кургальський".

      Отметим, что во время строительства планируется полностью выкорчевать лес на территории 3,7 километра, а также уничтожить растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров.

      Среди нескольких возможных маршрутов газопровода Nord Stream 2 выбрала наименее экологический: через ценные участки природного заказника. Строительство повредит жизненной среде животных и растений из Красной Книги России и Ленинградской области, а также нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду,
      – отметили экологи.

      Будівництво

      Строительство "Северного потока-2" в Любмине, Германия

      По мнению экологов, компания серьезно повредила экосистеме места, а убытки природе от строительства газопровода достигнут 2,16 миллиона рублей.

      Напомним, канцлер Австрии Себастиан Курц считает, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" важен для Австрии и Германии как в энергетическом и политическом, так и в экономическом аспектах. Он отметил, что несмотря на критику США по проекту, ни австрийцы, ни немцы и многие другие не откажутся от него.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Северный поток-2 Экология Новости России
      Источник: 24 Канал
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