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      Суд у РФ відмовився зупиняти будівництво "Північного потоку-2" на вимогу Greenpeace

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      Компанія Nord Stream 2
      Компанія Nord Stream 2 / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 10 грудня, Московський районний суд Санкт-Петербурга відхилив скаргу екологічної організації Greenpeace Russia до компанії Nord Stream 2, яка є оператором будівництва газопроводу "Північний потік-2".

      Про це повідомив сайт DW.

      Читайте також: Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума

      Російське відділення міжнародної екологічної організації Greenpeace вимагає заборонити будівництво газопроводу "Північний потік-2", яке відбувається на території природоохоронної зони – державного заказника "Кургальський".

      Зазначимо, що під час будівництва планується цілковито викорчувати ліс на території 3,7 кілометра, а також знищити рослинний покрив у смузі завширшки від 30 до 60 метрів.

      Серед кількох можливих маршрутів газопроводу Nord Stream 2 обрала найменш екологічний: через найцінніші ділянки природного заказника. Будівництво зашкодить життєвому середовищу тварин і рослин із Червоної Книги Росії й Ленінградської області, а також порушить права невизначеного кола осіб на сприятливе довкілля,
      – наголосили екологи.

      Будівництво
      Будівництво "Північного потоку-2" в Любміні, Німеччина

      На думку екологів, компанія серйозно зашкодила екосистемі місцини, а збитки природі від будівництва газогону сягнуть 2,16 мільйона рублів. 

      Нагадаємо, канцлер Австрії Себастіан Курц вважає, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" важливий для Австрії та Німеччини як в енергетичному й політичному, так і в економічному аспектах. Він зазначив, що не зважаючи на критику США щодо проекту, ні австрійці, ні німці та багато інших не відмовляться від нього. 

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини Росії Екологія Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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