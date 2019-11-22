Суд в России не принял иск против Путина по делу отмывания денег

Сотрудники основанного главным врагом Путина и оппозиционером Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" подали иск на президента России Владимира Путина. Тверской суд Москвы не принял документ.

Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева объяснила, что согласно конституции РФ, требования к президенту России не принимаются в пределах административного судопроизводства, пишет "Радио Свобода".

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Об дело против Путина идет речь?

Оппозиционер Навальный и сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" 21 ноября подали иск к Путину из-за дела об отмывании денег. Они требуют признать незаконным бездействие главы государства. Активисты заявили, что Путин никак не реагирует нарушения конституционных прав сотрудников ФБК.

Навальный и его сторонники считают президента РФ организатором уголовного дела против фонда.

Президент якобы поручил следственным органам возбудить дело из мести за антикоррупционные расследования ФБК и "с целью насильственного удержания власти".

Кто такой Алексей Навальный?

Это российский политический деятель, основатель "Фонда борьбы с коррупцией". Он является одним из лидеров российской оппозиции. Навального регулярно задерживают и сажают в спецприемники за участие в несанкционированных митингах. Последний раз его задержали на 30 суток за участие в акции протеста "За честные выборы" 20 июля.



Кстати 28 июля главного российского оппозиционера Алексея Навального из спецприемника, где он находился, забрала "скорая". На лице и коже политика можно было наблюдать сильные отеки. Оппонент Путина подозревает, что к делу может быть причастна российская власть.

Заметим, что в сентябре и октябре этого года российская полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в ФБК.

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По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили 75 миллионов рублей, после чего якобы перевели эти деньги на счета фонда. Подозреваемых в деле пока нет.

Интересно. В этом году против Путину было подано 28 исков, суд всем отказал. Так же судьи отказали во всех 24 исках, поданных к президенту России в 2018 году, и в 10 исках, поданных в 2017 году.