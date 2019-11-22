Суд у Росії не прийняв позов проти Путіна у справі відмивання грошей

Співробітники заснованого головним ворогом Путіна та опозиціонером Олексієм Навальним "Фонду боротьби з корупцією" подали позов на президента Росії Володимира Путіна. Тверський суд Москви не прийняв документу.

Речниця суду Ольга Бондарєва пояснила, що згідно з конституцією РФ, вимоги до президента Росії не приймаються в межах адміністративного судочинства, пише "Радіо Свобода".

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Про яку справу проти Путіна йдеться?

Опозиціонер Навальний і співробітники "Фонду боротьби з корупцією" 21 листопада подали позов до Путіна через справу про відмивання грошей. Вони вимагають визнати незаконною бездіяльність глави держави. Активісти заявили, що Путін ніяк не реагує порушення конституційних прав співробітників ФБК.

Навальний і його прихильники вважають президента РФ організатором кримінальної справи проти фонду.

Президент нібито доручив слідчим органам порушити справу з помсти за антикорупційні розслідування ФБК і "з метою насильницького утримання влади".

Хто такий Олексій Навальний?Це російський політичний діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. Він є одним з лідерів російської опозиції. Навального регулярно затримують та саджають у спецприймальники за участь у несанкціонованих мітингах. Востаннє його затримали на 30 діб за участь в акції протесту "За чесні вибори" 20 липня.



До речі, 28 липня головного російського опозиціонера Олексія Навального зі спецприймальника, де він перебував, забрала "швидка". На обличчі та шкірі політика можна було спостерігати сильні набряки. Ворог Путіна підозрює, що до справи може бути причетна російська влада.

Зауважимо, що у вересні та жовтні цього року російська поліція провела масові обшуки в штабах Навального в регіонах у справі про відмивання грошей у ФБК.

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За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали 75 мільйонів рублів, після чого нібито перевели ці гроші на рахунки фонду. Підозрюваних у справі поки немає.

Цікаво. Цього року до Путіна було подано 28 позовів, суд всім відмовив. Так само судді відмовили у всіх 24 позовах, поданих до президента Росії в 2018 році, і в 10 позовах, поданих у 2017 році.