Журналисту CNN, которого Белый дом лишил аккредитации, суд ее восстановил

Суд обязал администрацию президента США вернуть пропуск в Белый дом журналисту CNN Джиму Акости, которого лишили аккредитации после спора с Трампом.

Соответствующее решение принял Окружной суд в Вашингтоне, передает Associated Press.

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Своим решением он обязал Белый дом вернуть пропуск корреспонденту CNN Джиму Акости.

Правда, суд пока не принимал окончательного решения. Аккредитацию Акости пока вернули лишь на время расследования.

The judge said CNN reporter Jim Acosta's credentials would be returned immediately and reactivated to allow him access to the White House. https://t.co/5HAIMT6JDc — The Associated Press (@AP) 16 листопада 2018 р.

Напомним, 8 ноября после перепалки на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Белый дом ограничил доступ в администрацию журналисту CNN Джиму Акости. Трамп вдогонку назвал репортера "грубой ужасной личностью".



13 ноября телеканал CNN сообщил, что подал иск против президента США и пяти его помощников, требуя немедленно восстановить аккредитацию своем корреспонденту.