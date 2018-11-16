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      Журналисту CNN, которого Белый дом лишил аккредитации, суд ее восстановил

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      Суд постановил восстановить аккредитацию журналисту CNN Джиму Акости
      Суд постановил восстановить аккредитацию журналисту CNN Джиму Акости / Thefederalist.com

      Суд обязал администрацию президента США вернуть пропуск в Белый дом журналисту CNN Джиму Акости, которого лишили аккредитации после спора с Трампом.

      Соответствующее решение принял Окружной суд в Вашингтоне, передает Associated Press.

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      Своим решением он обязал Белый дом вернуть пропуск корреспонденту CNN Джиму Акости.

      Правда, суд пока не принимал окончательного решения. Аккредитацию Акости пока вернули лишь на время расследования.

      Напомним, 8 ноября после перепалки на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Белый дом ограничил доступ в администрацию журналисту CNN Джиму Акости. Трамп вдогонку назвал репортера "грубой ужасной личностью".

      13 ноября телеканал CNN сообщил, что подал иск против президента США и пяти его помощников, требуя немедленно восстановить аккредитацию своем корреспонденту.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп журналисты
      Источник: 24 Канал
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