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      Журналісту CNN, якого Білий дім позбавив акредитації, суд її відновив

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      Суд постановив відновити акредитацію журналістові CNN Джиму Акості
      Суд постановив відновити акредитацію журналістові CNN Джиму Акості / Thefederalist.com

      Суд зобов'язав адміністрацію президента США повернути перепустку у Білий дім журналістові CNN Джиму Акості, якого позбавили акредитації після суперечки з Трампом.

      Відповідне рішення ухвалив Окружний суд у Вашингтоні, інформує Associated Press.

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      Своїм рішенням він зобов’язав Білий дім повернути перепустку кореспондентові CNN Джиму Акості.

      Щоправда, суд поки не ухвалював остаточного рішення. Акредитацію Акості поки повернули лише на час розслідування.

      Нагадаємо, 8 листопада після перепалки на прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом Білий дім обмежив доступ в адміністрацію журналістові CNN Джиму Акості. Трамп навздогін назвав репортера "грубою жахливою особистістю".

      13 листопада телеканал CNN повідомив, що подав позов проти президента США і п'яти його помічників, вимагаючи негайно відновити акредитацію своєму кореспондентові.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп журналісти
      Джерело: 24 Канал
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