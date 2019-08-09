04:41
10 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:25, 9 августа
      Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:05, 9 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Суд вынес решение Атамбаеву: в чем подозревают экс-президента Кыргызстана

      298 Читати новину українською
      Атамбаева задержали и поместили в следственный изолятор
      Атамбаева задержали и поместили в следственный изолятор / today.kg

      Суд решил арестовать экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до конца августа. Его уже поместили в следственный изолятор спецслужбы.

      Адвокат Атамбаева Сергей Слюсарев рассказал, что суд Бишкека провел по делу бывшего президента выездное заседание, пишет "Интерфакс".

       Важно знать: Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события

      Суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа,
      – сообщил Слюсарев.

      До того времени он будет находиться в следственном изоляторе государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

      В чем подозревают Атамбаева? По словам юриста, экс-президента обвиняют в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

      Экс-президента трижды вызывали на допрос, но он ни разу так и не появился. По киргизскому законодательству, если человек не приходит на допрос более чем два раза, его могут силой доставить в следователей. Адвокат предлагал следователям взять ответы на вопросы у Атамбаева письмом, но правоохранителей такой вариант не заинтересовал.

      Что известно о столкновениях из-за задержания Атамбаева?
      7 августа в Кыргызстане силовики пытались задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш. Несколько сотен сторонников политика пытались воспрепятствовать этому. В вооруженном конфликте пострадали десятки людей, один правоохранитель погиб.

      В тот день Атамбаева отбили у спецназовцев. Провалился и второй штурм силовиками резиденции экс-президента. Третий штурм поместья экс-президента Кыргызстана завершился для силовиков успешно и Атамбаева задержали.

      Задержание Атамбаева: смотрите видео

       

      blog_ava
      Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, вид
      сегодня
      3222
      Теги: Новости политики Штурм резиденции Атамбаева Киргизстан Судьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      9 августа , 22:24 Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      418
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 августа , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1404
      Какое пиво нравится украинцам?
      9 августа , 09:00 Какое пиво нравится украинцам?
      687
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 августа , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 375
      Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      9 августа , 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      Ірина Юрковська 157
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук