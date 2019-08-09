Суд вынес решение Атамбаеву: в чем подозревают экс-президента Кыргызстана

Суд решил арестовать экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до конца августа. Его уже поместили в следственный изолятор спецслужбы.

Адвокат Атамбаева Сергей Слюсарев рассказал, что суд Бишкека провел по делу бывшего президента выездное заседание, пишет "Интерфакс".

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Суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа,

– сообщил Слюсарев.

До того времени он будет находиться в следственном изоляторе государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

В чем подозревают Атамбаева? По словам юриста, экс-президента обвиняют в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Экс-президента трижды вызывали на допрос, но он ни разу так и не появился. По киргизскому законодательству, если человек не приходит на допрос более чем два раза, его могут силой доставить в следователей. Адвокат предлагал следователям взять ответы на вопросы у Атамбаева письмом, но правоохранителей такой вариант не заинтересовал.

Что известно о столкновениях из-за задержания Атамбаева?

7 августа в Кыргызстане силовики пытались задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш. Несколько сотен сторонников политика пытались воспрепятствовать этому. В вооруженном конфликте пострадали десятки людей, один правоохранитель погиб.



В тот день Атамбаева отбили у спецназовцев. Провалился и второй штурм силовиками резиденции экс-президента. Третий штурм поместья экс-президента Кыргызстана завершился для силовиков успешно и Атамбаева задержали.

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