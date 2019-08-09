Суд виніс рішення Атамбаєву: у чому підозрюють екс-президента Киргизстану

Суд вирішив заарештувати екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва до кінця серпня. Його вже помістили до слідчого ізолятора спецслужби.

Адвокат Атамбаєва Сергій Слюсарев розповів, що суд Бішкека провів у справі колишнього президента виїзне засідання, пише Інтерфакс.

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Суд ухвалив рішення заарештувати Атамбаєва на час слідства, до 26 серпня,

– повідомив Слюсарев.

До того часу він перебуватиме у слідчому ізоляторі державного комітету національної безпеки Киргизстану.

У чому підозрюють Атамбаєва? За словами юриста, екс-президента обвинувачують у незаконному звільненні у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Екс-президента тричі викликали на допит, але він жодного разу так і не з'явився. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть силою доставити до слідчих. Адвокат пропонував слідчим взяти відповіді на питання в Атамбаєва листом, але правоохоронців такий варіант не зацікавив.

Що відомо про сутички через затримання Атамбаєва? 7 серпня в Киргизстані силовики намагалися затримати екс-президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції у селищі Кой-Таш. Кількасот прихильників політика чинили опір. У збройному конфлікті постраждали десятки людей, один правоохоронець загинув.



Того дня Атамбаєва відбили у спецпризначенців. Провалився і другий штурм силовиками резиденції екс-президента. Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно і Атамбаєва затримали.

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