Суд заставил СБУ возбудить уголовное дело в отношении российского гражданства Труханова

СБУ в Одесской области открывает уголовное производство в отношении российского гражданства одесского мэра Геннадия Труханова и его незаконного доступа к государственной тайне Украины.

Приморский райсуд Одессы в четверг, 21 марта, удовлетворил иск одесского общественного деятеля Михаила Кузаконя. Суд обязал СБУ Одесской внести заявление о преступлении в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) и начать досудебное расследование. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала Екатерина Петренко.

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"Приморский суд удовлетворил мой иск относительно бездеятельности следователей СБУ и заставил их начать следствие. Еще 14 февраля я сообщил СБУ о правонарушениях: Труханов, будучи с 2014 по 2017 годы гражданином России, стал мэром Одессы и незаконно получил допуск к государственной тайне 3-го уровня. Он скрыл, что является гражданином страны-агрессора – России. Я считаю, что Труханов совершил тяжкое преступление против нашего государства", – рассказал Кузаконь.



Истец – общественный деятель Михаил Кузаконь

Таким образом, в иске говорится, что Труханов совершил должностные преступления предусмотренные статьей 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением, 366 – служебный подлог, 358 – подделка документов и их использование. И вполне вероятно, что в результате получения незаконного допуска как гражданина РФ к гостайне для работы с секретной информацией – совершил преступление по статье 328: разглашение государственной тайны.



Фото иска

Напомним, что 13 февраля во время судебного рассмотрения дела одесского "Краяна" против Труханова прокуроры САП обнародовали полученные от госорганов РФ документы, подтверждающие, что Труханов имел российские паспорта, а поэтому является гражданином России.

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