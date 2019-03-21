19:42
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, 20 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Суд заставил СБУ возбудить уголовное дело в отношении российского гражданства Труханова

      107 Читати новину українською
      Геннадий Труханов
      Геннадий Труханов / 24 канал

      СБУ в Одесской области открывает уголовное производство в отношении российского гражданства одесского мэра Геннадия Труханова и его незаконного доступа к государственной тайне Украины.

      Приморский райсуд Одессы в четверг, 21 марта, удовлетворил иск одесского общественного деятеля Михаила Кузаконя. Суд обязал СБУ Одесской внести заявление о преступлении в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) и начать досудебное расследование. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала Екатерина Петренко.

      Читайте также: Мэру Одессы Труханову объявили подозрение

      "Приморский суд удовлетворил мой иск относительно бездеятельности следователей СБУ и заставил их начать следствие. Еще 14 февраля я сообщил СБУ о правонарушениях: Труханов, будучи с 2014 по 2017 годы гражданином России, стал мэром Одессы и незаконно получил допуск к государственной тайне 3-го уровня. Он скрыл, что является гражданином страны-агрессора – России. Я считаю, что Труханов совершил тяжкое преступление против нашего государства", – рассказал Кузаконь.

      Кузаконь
      Истец – общественный деятель Михаил Кузаконь

      Таким образом, в иске говорится, что Труханов совершил должностные преступления предусмотренные статьей 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением, 366 – служебный подлог, 358 – подделка документов и их использование. И вполне вероятно, что в результате получения незаконного допуска как гражданина РФ к гостайне для работы с секретной информацией – совершил преступление по статье 328: разглашение государственной тайны.

      Позов
      Фото иска

      Напомним, что 13 февраля во время судебного рассмотрения дела одесского "Краяна" против Труханова прокуроры САП обнародовали полученные от госорганов РФ документы, подтверждающие, что Труханов имел российские паспорта, а поэтому является гражданином России.

      Почему Украина теряет украинскую Одессу и как криминалитет захватил местную власть и парализовал правоохранителей – читайте в материале 24 канала

      blog_ava
      Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      сегодня
      8358
      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Геннадий Труханов Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      сегодня , 19:01 Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      115
      Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
      сегодня , 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
      Михайло Гема 45
      США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      сегодня , 17:00 США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      Артем Овдієнко 576
      Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      сегодня , 15:00 Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      Дмитро Снєгирьов 1763
      Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      сегодня , 14:30 Почему в Украине требуют урегулировать вопрос каннабиса для медицины
      Яніна Ткачук 568
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Аваков резко высказался о журналистах, внесенных в списки "Миротворца"
       14 мая 2016 , 12:39
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Автомобильные номера можно будет заказать по интернету
       25 сентября 2018 , 08:08
      На видео сняли длинную очередь на границу Украины для растаможивания
       12 февраля , 08:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук