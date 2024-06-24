Российские военные возле крепости в Судаке обустроили 2 огневые точки: СМИ показали фото

Российская армия во временно оккупированном Судаке, что в Крыму, обустроила огневые точки вблизи Генуэзской крепости. Журналисты заметили 2 огневые точки оккупантов.

Кроме того, журналисты "Крым. Реалии" поделились фото из крепости. На кадрах действительно можно увидеть, как враг пытается укреплять свои позиции в Судаке, боясь захода туда украинских военных.

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Возле крепости в Судаке заметили огневые точки россиян

Как сообщили "Крым. Реалии" в крымском отделении международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea, пункты наблюдения и огневые точки установлены на скале ниже Судакской крепости.



Россияне разместили огневые точки возле крепости в Судаке / Фото "Радио Свободы"

По мнению организации, это свидетельствует, что в минобороны России понимают растущий наступательный потенциал ВСУ и все связанные с этим угрозы. Поэтому подготовка к этому "идут полным ходом".



Россияне в Судаке готовятся к наступлению ВСУ / Фото "Радио Свободы"

Кроме того, в #LiberateCrimea считают, что все заверения так называемого российского главы Крыма Сергея Аксенова о "неспособности ВСУ провести наземную операцию в Крыму" – риторика пропаганды для сдерживания панических настроений у пророссийски настроенных крымчан и туристов.

Стоит отметить, что россияне уже начали признавать, что не смогут обезопасить людей на аннексированном украинском Крымском полуострове. В частности, в Севастополе 24 июня оккупанты ввели чрезвычайное положение после того, как работа российской противовоздушной обороны привела к гибели четырех человек, включая двое детей, и госпитализации 82 человек.