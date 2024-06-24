Окрім того, журналісти "Крим. Реалії" поділилися фото з фортеці. На кадрах дійсно можна побачити, як ворог намагається укріплювати свої позиції у Судаку, боячись заходу туди українських військових.

Цікаво Крим – не місце для відпочинку: військовий оглядач прокоментував вибухи на півострові

Біля фортеці в Судаку помітили вогневі точки росіян

Як повідомили "Крим. Реалії" у кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Криму #LiberateCrimea, пункти спостереження та вогневі точки встановлені на скелі нижче Судакської фортеці.



Росіяни розмістили вогневі точки біля фортеці у Судаку / Фото "Радіо Свободи"

На думку організації, це свідчить про те, що в міноборони Росії розуміють зростальний наступальний потенціал ЗСУ та всі пов'язані з цим загрози. Тому підготування до цього "йдуть повним ходом".



Росіяни у Судаку готуються до наступу ЗСУ / Фото "Радіо Свободи"

Крім того, у #LiberateCrimea вважають, що всі запевнення так званого російського голови Криму Сєргєя Аксьонова про "нездатність ЗСУ провести наземну операцію в Криму" – риторика пропаганди для стримування панічних настроїв у проросійськи налаштованих кримчан та туристів.

Варто зазначити, що росіяни вже почали визнавати, що не зможуть убезпечити людей на анексованому українському Кримському півострові. Зокрема, у Севастополі 24 червня окупанти ввели надзвичайний стан після того, як робота російської протиповітряної оборони призвела до загибелі чотирьох людей, включаючи двоє дітей, та госпіталізацію 82 осіб.