В Судане военные распустили правительство после госпереворота и объявили чрезвычайное положение. В стране также арестовали многих высокопоставленных чиновников.

О чрезвычайном положении в стране объявили сразу через несколько часов после ареста топовых политиков. Об этом заявил верховный генерал Судана.

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В Судане объявили чрезвычайное положение и распустили правительство

Верховный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране режим чрезвычайного положения и распустил правительство. Он также заявил, что выборы в стране пройдут летом 2023 года,

– говорится в сообщении.

Это случилось буквально через несколько часов после ареста главы Кабинета Министров Абдаллы Хамдука, высокопоставленных чиновников и лидеров политических партий.

Бурхан заявил, что руководить страной будет независимое правительство, в которое войдут представители молодежи. Такая власть в стране будет до выборов. Кроме того, верховный генерал заявил о роспуске переходного суверенного совета и Кабмина.

В Судане объявили чрезвычайное положение и распустили правительство / Фото AFP

Что происходит в Судане: кратко