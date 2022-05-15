Судьба Донбасса и Херсона: что задумал Путин на оккупированной части Украины

Я был уверен, что президент России не признает псевдореспублики на Донбассе. Даже спорил с одним депутатом в студии одного из наших телеканалов. Это произошло как раз в тот день, когда Путин должен был подписать указ о признании. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Он говорил мне, что признает, а я наоборот настаивал на том, что нет, потому что, чтобы такое сделать надо быть безумным. В результате я потерпел поражение. Анализируя действия того или иного политического деятеля, я всегда рассматриваю его действия через призму законов логики.

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Хозяин Кремля пошел против законов логики

Однако в этот раз мне такой подход не помог, ведь кремлевский вождь пошел против абсолютно всех законов логики. Поэтому мы действительно можем ожидать решения о присоединении Луганды к России.

Но опять же, разве это поможет Путину? Нет, совершенно ничем.

Это наоборот еще больше разозлит украинцев. Это во-первых, а во-вторых, приведет к нарастанию темпов наложения новых санкций в Россию.

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Удар санкциями

Седьмой пакет санкций уже полностью парализует российскую экономику. Такое развитие событий предусмотрено в дорожной карте наложения санкций, разработанной группой Ермака-Макфола.

То есть, если не дай Бог, президент Путин примет решение о присоединении квазиреспублик, это повлечет за собой рост темпов поставки оружия в Украину и усиление санкционного давления на страну-агрессора.

Судьба Херсонской области

Так или иначе, российский фюрер пытается прикрыть свои преступные действия иллюзией каких-то правовых норм. В Москве до сих пор не переходили этот предел, просто придя и забрав захваченные территории без всякой попытки оформить это юридически.

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Пока таких примеров у нас не было. И у меня большие сомнения в том, что мы увидим что-то подобное в отношении Херсонской области, например. Я в это не верю. Они всегда пытаются прикрыть свои неправомерные действия какой-то ширмой вроде псевдореферендумов или чего-нибудь подобного. Им это нужно для того, чтобы не выглядеть в глазах мирового сообщества законченными нахалами.