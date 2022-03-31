Судьба Украины решается не в стамбульском дворце

Хочу в очередной раз напомнить, что судьба Украины решается не в социальных сетях и даже не во дворце на Босфоре, где когда-то закончилась Оттоманская империя, а затем умер основатель Республики Ататюрк.

Судьба Украины куется в пламенном "многоугольнике" возле Донца, на руинах Мариуполя и ярах Таврии. На посевной в полях Подолья и военных госпиталях.

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Она куется стабильностью банковских операций, расписанием литерных и эвакуационных эшелонов. Она измеряется гектарами, килотоннами и процентом возобновляемости.

Рано делать выводы

Все официальные документы и заявления во время войны опираются именно на столь длинные строки скучных цифр. Которых нет ни у меня, ни у 99,8% моих читателей.

Все же неофициальные или "полуофициальные" проекты, инсайды и заявления опираются исключительно на простой тезис о войне как "матери лжи".

Поэтому комментировать комментарии сообщений о "предложенных для рассмотрения условий" не стану.

Хочу только поздравить господина Эрдогана с тем, что отношение Украины к его дружеским услугам наполнено глубоким и искренним уважением. Это не стеб.

Что-то мне подсказывает, что "уважение" к хозяину дворца с самой большой в мире люстрой будет имитировать враг. Другое в исполнении кремлевских кукол было бы слишком хорошо для нас (и для турок), чтобы я на это рассчитывал.

Без фальстартов

Ну, а первоначальное понимание обществом текущего этапа войны прогнозирую где-то к началу мая, но не раньше, чем через две недели.

Поэтому желаю комментаторам комментариев о предлагаемых проектах условий пока воздержаться от фальстартов и преждевременных выводов.

Такое не оценят ни партнеры, ни зрители.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: