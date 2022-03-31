Доля України кується в полум'яному "багатокутнику" біля Донця, у руїнах Маріуполя та в ярах Таврії. На посівній у полях Поділля та у військових шпиталях.

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Сталістю банківських операцій та розкладом літерних та евакуаційних ешелонів. Вона вимірюється гектарами, килотоннами та відсотком відновлюваності.

Зарано робити висновки

Усі офіційні документи та заяви під час війни спираються саме на такі довжелезні рядки скучних цифр. Яких наразі нема ані у мене, ані у 99,8% моїх читачів.

Усі ж неофіційні чи "напівофіційні" проєкти, інсайди та заяви спираються наразі виключно на просту тезу про війну як "мати брехні".

А тому коментувати коментарі повідомлень про "запропоновані для розгляду умови" не стану.

Хочу лише привітати пана Ердогана із тим, що ставлення України до його дружніх послуг сповнене глибокою та щирою повагою. Це не стьоб.

Щось мені підказує, що якусь "повагу" до господаря палацу з найбільшою у світі люстрою буде імітувати ворог.

Інше у виконанні кремлівських ляльок було б занадто добре для нас (і для турків), щоб я на це розраховував.

Без фальстартів

Ну, а первинне розуміння широким загалом підсумків поточного етапу війни прогнозую десь до початку травня, але не раніше, ніж за два тижні.

А тому бажаю коментаторам коментарів про запропоновані проєкти умов поки утриматися від фальстартів та передчасних висновків.

Таке не цінять ані партнери, ані глядачі.