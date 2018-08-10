Судьба музея на Почтовой площади может решиться уже в этом году осенью

Музей на Почтовой под угрозой. Уже несколько дней исторические артефакты просто заливает водой. В центре Киева прорвало водопровод. Активисты в очередной раз бьют тревогу. Ведь за 4 года на находках уже начали расти грибы. А государство до сих пор не решило, кто несет ответственность за историческую достопримечательность.

Кругом вода и грязь, а под ней уникальная история времен Киевской Руси, которая просто разрушается на глазах.

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"Произошла техногенная катастрофа, вылились многочисленные кубометры воды. Под подпоры площади на территорию памятника археологии, которая даже имеет денежную ценность", – отметила общественный деятель Ольга Рудковская.



Археологические находки на Почтовой

Сутки Киевводоканал искал место прорыва. И вроде все устранил, однако вода, хоть и не так резво, но продолжает поступать.

Это проблема застройщика. Потому что именно они должны были проложить нормальную дренажную систему. Именно они должны были сделать и систему водоотвода и все сети, которые здесь построены на территории строительной площадки должны были быть переданы водоканалу,

– рассказала краевед Анабелла Морина.

Уже 4 года музей находится в критическом состоянии, ведь уже не раз утопал в воде. Из-за дождей и таяния снега здесь всегда повышенная влажность. Из-за такого бездействия чиновников, активисты решили действовать радикально. Возмущенные водители, файеры и каски, все это длилось 5 минут. Защитники требовали приехать мэру столицы, ведь тот должен был бы контролировать все, что происходит с музеем.



Активисты перекрыли Почтовую площадь в Киеве из-за затопления артефактов

Депутата Киевсовета Сергея Гусовского возмущает такое бездействие власти, ведь, фактически, все проблемы решают активисты, они же и готовили все необходимые документы, чтобы это место было признано памятником национального значения.

Со стороны городской администрации, я могу это констатировать как равнодушие, или неловкость, или просто игнорирование того, чем город сегодня обладает, и чего требует Почтовая. А нуждается она отношения к тому, что это музей действительно очень серьезное и сакральное место, и особенно в те времена, в которые мы живем,

– подчеркнул депутат Киевсовета, лидер фракции "Самопомич" Сергей Гусовский.

И все же судьба музея может решиться этой осенью, однако это только за идеальным развитием событий. На этой неделе Министерство культуры таки инициировало начало предоставления музею национального значения.

Когда будет закончена эта процедура, на сегодня прогнозировать сложно, должен быть разработан проект постановления Кабинета Министров Украины, согласованный в установленном порядке и заинтересованными органами. И, собственно, Кабинет Министров, одобрив постановление, завершит процедуру включения памятника в реестр по категории национального значения,

– подчеркнула заместитель министра культуры Тамара Мазур.

К тому же сложность в том, что эти земли до сих пор принадлежат бизнесмену, который еще в 2013 году начал строить здесь торговый центр. И именно тогда здесь раскопали улицу времен Киевской Руси.



Подтопление артефактов

Уже больше года все археологические работы остановлены, из-за угроз того же инвестора положить бетонные плиты и этим самым уничтожить историческую достопримечательность.

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Хоть в КГГА и среагировали: создали музей на местном уровне, однако от идеи построить на месте находки торговый центр чиновники отказываться так и не собираются. Так что точку должен поставить суд и, если Министерство культуры и киевские власти выполнят обещанное и наконец предоставят Почтовой площади статус национального памятника, – это поможет сохранить историю для потомков.