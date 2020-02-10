Судьба союза Беларуси и России: почему Лукашенко ищет друзей в США

Последние несколько лет Россия открыто использует в отношении Беларуси тактику "нефтяной иглы". Так, во время последних переговоров в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин не смогли договориться о скидке для Минска на российскую нефть.

Сначала россияне повысили цену на нефть, а теперь склоняют белорусов к интеграции в обмен на деньги. Спутать карты России могут Соединенные Штаты, которые все чаще говорят о Беларуси, как о потенциальном союзнике. Хватит ли Александру Лукашенко воли на сохранение белорусского суверенитета – читайте далее в статье.

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Союзное государство

Чтобы понять, почему политики вообще ведут разговоры об интеграции Беларуси в РФ, надо перенестись в 1997 год. Тогда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали союзный договор между Россией и Беларусью. Договор не имел реальной политической силы, однако закрепил курс стран на унификацию институтов, валюты и законов. Фактически – на создание нового Союзного государства.

После этого между странами состоялся ряд экономических конфликтов. Это значительно отдалило Беларусь от идеи интеграции, однако Россия попыток не оставляла. Путин фактически предлагал Лукашенко войти в состав РФ и стать полномочным представителем республики. На это белорусский президент отреагировал резко и заявил, что даже Сталин и Ленин не додумались включить Беларусь в состав России. Позже была отвергнута идея введения в Беларуси российского рубля.



Ельцин и Лукашенко подписывают союзный договор 2 апреля 1997 года / Фото rubaltic.ru

Нефтегазовая игла

Беларусь – экономически зависимая от России страна. Большая часть инвестиций поступает из России – свыше 9 миллиардов долларов (62% от всех). По состоянию на 2015 год импорт из России составил 15 миллиардов долларов – это 56% от общего импорта государства. Львиную долю импорта составляют энергоносители, которые являются отличным рычагом воздействия для достижения политических целей.

Экспортная пошлина – это процент, который платит государство, покупающее нефть. Беларусь имела возможность импортировать нефть без экспортной пошлины, то есть по цене на 30% меньше, чем другие партнеры России. Белорусы этим удачно пользовались, даже иногда спекулировали и продавали часть дешевой нефти в страны Европы.

Однако, правительство России приняло решение сделать "налоговый маневр". Суть заключалась в том, чтобы снизить для всех стран экспортную пошлину с 30% до 0%, а вместо этого обложить российские компании налогом на добычу полезных ископаемых. Беларусь и без этого имела 0% экспортной пошлины, потому что имела льготу от России. Однако, реальная цена нефти вырастет на эти же 30% за счет введения налога на добычу полезных ископаемых.

Если проще, то в результате Беларусь будет покупать нефть по мировым ценам без скидки в 30%. Эксперты подсчитали, что убытки от этого маневра для Беларуси за 4 года составят около 8 миллиардов долларов.

Москва решила, что не будет спешить с компенсацией этих денег для Беларуси. Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул так называемый "ультиматум", фактически предложив Беларуси два варианта развития событий:

Покупать нефть по мировым ценам и иметь убытки Глубже интегрироваться с Россией. Цена на нефть не изменится, однако Россия будет оказывать помощь Беларуси.

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Что могут сделать США?

Интеграция Беларуси в Россию – нежелательный вариант для Соединенных Штатов. Это значительно усилит позиции России в Европе, потому что фактически даст ей важный плацдарм. Это угрожает экономическим интересам США, а потому с реакцией американцы не замедлили.

Госсекретарь Майк Помпео 1 февраля на встрече с Лукашенко заверил, что Соединенные Штаты могут на 100% обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам. Фактически это может положить конец энергетической зависимости от России. Помпео также сказал, что Лукашенко необходимо создать минимальные условия для привлечения в Беларусь американских инвесторов.

Вскоре в Беларусь должны назначить американского посла, который должен способствовать улучшению отношений со Штатами и продвижению демократических ценностей.

Все это может спутать карты России. Если Беларусь согласится на предложение Помпео, то влиять на Лукашенко в вопросах интеграции станет еще сложнее. Сразу за Штатами протянула руку Беларуси Литва, которая предложила договориться о поставках нефти и газа.

После встречи президент Александр Лукашенко стал чувствовать себя более уверенно. Он заявил, что Беларусь готова покупать нефть по мировым ценам, но без надбавок.

Чего мы просим сейчас от россиян? Они там в позу встали и нас на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам,

– сказал Лукашенко.

3 февраля Беларусь применила свой рычаг давления – увеличила цены на транзит газа на 6,6%. Тем временем белорусская делегация прибыла в Казахстан, чтобы договориться о поставках нефти.

Реакция России

Российская нефтегазовая сфера сейчас переживает тяжелый период. Потеря рынка сбыта в Беларуси и политического влияния на соседа ослабит позиции РФ. Поэтому, реакция российских СМИ была резко отрицательной.

Например, самый популярный в России политический Telegram-канал, который связывают с кремлевскими кулуарами, выдал очень провокационный "инсайд". Президент США Дональд Трамп якобы передал письмо Лукашенко, где предложил Беларуси за 3 года войти в НАТО и ЕС, а также кредит на 25 миллиардов долларов. Некоторые СМИ подхватили эту информацию.



"Инсайд" из США / Скриншот канала НЕЗЫГАРЬ

Само по себе это сообщение напоминает истории 2014 года о "базах НАТО в Крыму, которые будут угрожать России". В таком ключе встречу Лукашенко прокомментировали множество "экспертов". Например, российский политолог Сергей Макаров увидел в этом сценарий Майдана и заявил о попытке США обмануть, ослабить, а затем свергнуть Лукашенко с поста президента.

Были и мнения, что России вообще следует прекратить всяческие контакты с Александром Лукашенко, потому что он якобы начал предвыборную кампанию с антироссийской риторики.

Эксперт из центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов в комментарии 24 каналу объяснил, почему российские пропагандисты именно так отреагировали на встречу Лукашенко с Помпео и чем грозит России сближение США и Беларуси.

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Со слов Парфенова, территория Беларуси является равниной, и практически все вторжения в Россию шли через эту страну. Это несет в себе двойную угрозу, как для стран НАТО, так и для РФ. Он отметил, что экономика является лишь инструментом в российских стратегических амбициях.

Для РФ потеря Беларуси опасна, потому что страны НАТО получат прямой доступ через равнину к России. А для НАТО – опасен контроль России за Сувалкским коридором. Из-за этого полякам приходится настаивать на размещении возле него американского контингента. Россия пытается через преференции и экономическую связь контролировать политику Республики Беларусь,

– отметил эксперт.

Что дальше?

Согласно соцопросам, активное наступление России на суверенитет Беларуси вызвало негативную реакцию среди белорусов. По данным национального статистического комитета Беларуси, процент сторонников союза с Россией упал с 60,6% до 40,4%. В то же время сторонников союза с Европой стало больше: с 24,4% до 40,4%. И это только за 2019 год.

Опрос общественности / Графика Белсат

Что же касается самого Александра Лукашенко, то мнения по поводу его действий всегда разные. Директор союза "Институт национальной политики" Юрий Шулипа считает, что Лукашенко прежде всего защищает свой авторитарный режим и не хочет объединения на условиях России.

"Дальнейшая интеграция Беларуси в российское политическое, правовое, экономическое и информационное пространство по сценарию президента РФ Владимира Путина приведет к тому, что Беларусь вообще перестанет существовать даже как независимое государство, станет частью России, а именно 8-м Западным федеральным Округом и на некоторое время исчезнет с политической карты мира", – сказал Шулипа в комментарии 24 каналу.

Впрочем, есть все основания считать, что президент Беларуси действительно таким образом торгуется перед следующим этапом переговоров. Кандидат экономических наук Александр Хмелевский уверен, что Лукашенко не выгодно отказываться от российской нефти чисто по экономическим причинам.

Проблема заключается в том, что себестоимость таких поставок (из других стран, – 24 канал) значительно выше, чем из России. К тому же Россия предоставляет Беларуси кредиты под закупку нефти и газа. Поэтому все конфликты завершались одинаково. Стороны садились за стол переговоров. Россия шла на определенные уступки и поставки нефти и газа возобновлялись. Скоро конфликт будет исчерпан,

– считает Хмелевский.

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