17:06
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Судьбоносных решений не будет, – эксперт-политолог о встрече Трампа и Путина

122 Читати новину українською

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина вызывает в украинском обществе резонанс и определенные опасения: не сдаст ли Трамп Крым России, не отменит ли санкции в обмен на уступки в сирийском вопросе. Однако существуют существенные преграды для реальных договоренностей между президентами.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала политолог-международник Анна Шелест.

Читайте также: Встреча с Трампом для Путина – это маневр для отвлечения внимания, – CNN

Эксперт пояснила, что Дональд Трамп не может единолично снять санкции. Ведь действующее в США законодательство отводит Сенату  роль предохранителя против определенных решений Администрации Президента. Сенат же в вопросах российско-американских взаимоотношений и санкций не разделяет оптимизм Белого дома.

Трамп, Путін
Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

Что же касается сирийского вопроса – Российская Федерация действительно вела переговоры с Ираном и Сирией о возможности вывода иранских войск и замену их на сирийские правительственные. "Но есть большие сомнения, сможет ли она гарантировать подобные договоренности", – считает эксперт.

Ситуация неопределенная в каждом из важных вопросов встречи. Оба президента то, что хотели бы пообещать друг другу, не обязательно смогут реально выполнить,
– подчеркнула Анна Шелест.

Также политолог высказалась относительно вероятности судьбоносных решений: "Я не была бы слишком оптимистична". По ее мнению, на итоговой пресс-конференции президенты могут сказать, что установили контакт, озвучить другие позитивные высказывания, которые любит писать Трамп в своем твиттере.

Вопрос остается: будут ли заключены какие-то реальные договоренности? Если нет, то это окажется лишь встреча для того, чтобы выложить друг другу "тет-а-тет" свои позиции и, возможно, что-то пообещать неофициально,
– подытожила эксперт-международник.

Напомним, во время встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет подниматься ряд вопросов, но Крым обсуждаться не будет. В Кремле надеются, что после мероприятия отношения стран улучшатся.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости политики
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
сегодня, 17:01 Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 30
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сегодня, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 364
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сегодня, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 157
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1618
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1680
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Лишь недавно отпраздновал день рождения: в госпитале умер воин из Львова
 31 мая , 16:19
Каких решений могут достичь Трамп и Порошенко в Давосе: мнение эксперта
 24 января , 19:02
Гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака
 17 июля , 05:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук