Судьбоносных решений не будет, – эксперт-политолог о встрече Трампа и Путина

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина вызывает в украинском обществе резонанс и определенные опасения: не сдаст ли Трамп Крым России, не отменит ли санкции в обмен на уступки в сирийском вопросе. Однако существуют существенные преграды для реальных договоренностей между президентами.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала политолог-международник Анна Шелест.

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Эксперт пояснила, что Дональд Трамп не может единолично снять санкции. Ведь действующее в США законодательство отводит Сенату роль предохранителя против определенных решений Администрации Президента. Сенат же в вопросах российско-американских взаимоотношений и санкций не разделяет оптимизм Белого дома.



Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

Что же касается сирийского вопроса – Российская Федерация действительно вела переговоры с Ираном и Сирией о возможности вывода иранских войск и замену их на сирийские правительственные. "Но есть большие сомнения, сможет ли она гарантировать подобные договоренности", – считает эксперт.

Ситуация неопределенная в каждом из важных вопросов встречи. Оба президента то, что хотели бы пообещать друг другу, не обязательно смогут реально выполнить,

– подчеркнула Анна Шелест.

Также политолог высказалась относительно вероятности судьбоносных решений: "Я не была бы слишком оптимистична". По ее мнению, на итоговой пресс-конференции президенты могут сказать, что установили контакт, озвучить другие позитивные высказывания, которые любит писать Трамп в своем твиттере.

Вопрос остается: будут ли заключены какие-то реальные договоренности? Если нет, то это окажется лишь встреча для того, чтобы выложить друг другу "тет-а-тет" свои позиции и, возможно, что-то пообещать неофициально,

– подытожила эксперт-международник.

Напомним, во время встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет подниматься ряд вопросов, но Крым обсуждаться не будет. В Кремле надеются, что после мероприятия отношения стран улучшатся.